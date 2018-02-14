Otoriteler Süper Lig'in şampiyonluk falına baktı!

Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyokluk yarışı yaşanıyor... "3 Büyükler" ve Başakşehir kalan 13 haftaya adeta nefes nefese giriyor. Takvim Gazetesi ligin geri kalanına ışık tutacak bir habere imza attı. Türk futbolunu çok iyi bilen usta yazarlar Evren Turhan, İlker Yağcıoğlu ve Oktay Derelioğlu zirvedeki takımların kalan tüm maçlarını tek tek yorumladı. Verilen puanları toplayıp ortalamasını çıkardığımızda ise flaş bir tablo oluştu:

Galatasaray sezon sonunda 75 puanla şampiyonluğa ulaşacak.