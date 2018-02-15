28 milyon TL’yi ödeyemem

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun şubat ayı olağan toplantısı dün Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. Üyelerin karşısına ilk kez başkan olarak çıkan Mustafa Cengiz, mali tabloyu özetledi ve eski başkan Dursun Özbek'e seslendi:

Önümüzde dağ gibi sorunlar var. Futbolcu transfer etmek istediğimizde, 3-4 büyük engel gördük. 19 milyon lira vergi ve sigorta borcumuz vardı. Bunu aynı gün ödeyip borçsuzluk kağıdını alarak transfer yapma hakkını kazanmamız gerekiyordu. 2 futbolcunun borçlarını ödemek için de 22 milyon lira para ödedik. Kasada 5 kuruş yoktu. Enkaz edebiyatı yapmıyorum. Böyle olacağını biliyorduk ama bu kadarını beklemiyordum.

MANAVDAN KARPUZ ALMIYORUZ

Ndiaye'nin satışından gelen paranın harcandığı söylendi. Manavdan karpuz almıyorsunuz. Transfer parasının yarısı henüz gelmedi. İlk bölümü de 4-5 gün sonra bize ulaştı.

Taraftarımız Yellow Friday (Sarı Cuma) ile destek verdi. GS Store'a koşmaları yönündeki isteğimiz bir kıvılcımdı, alev topuna dönüştü. İki günde, 1 günlük ciromuzun 10 katı satış sağlandı. Yaklaşık 5.5 milyon lira ciro yapıldı. 18 loca sattık... Toplam 8 milyon 600 bin liralık satışı 15 gün içinde finanse ettiler.

60 milyon liraya yakın ödeme yaptık ve tek kuruş banka kredisi kullanmadık.

REHİNLERİ KALDIRIN SAYIN BAŞKAN

Sayın Başkan Dursun Özbek kulüpten alacaklarına karşılık üç senet yapmış. Biri 7 milyon dolar, biri 12 milyon Euro, biri de 5.7 milyon lira bu senetlerin. Bunun dışında, B grubu hisselerimizin bir bölümünü rehin etmiş ve 900 bin liralık vergi ve harç masrafını da kulübe ödetmiş. Kendisinden rica ediyorum, bu rehinleri kaldırsın. Ayrıca Emlak Konut GYO'dan ileride doğması muhtemel alacaklarımıza 19 milyon Euro'luk temlik koymuş. Hem senet alınmış hem rehin ve temlik konulmuş. Teknik olarak, bizim denetçilerimiz ile Sayın Başkan'ın kendi denetçileri görüşsün. Bizim hesaplarımıza göre borcumuz 86 milyon lira görünüyor.

G.SARAY SATILDIĞI GÜN BIRAKIRIM

Fakat başka bir sorunumuz var. Dursun Özbek'ten bugünkü kur itibarıyla 28 milyon lira alacağımız da var. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç. Biz, SPK'ye tabi anonim şirketiz. Bu konuyu nasıl çözer bilmiyorum ama 28 milyon lirayı ödemeye asla yetkili olamam. Genel kurul, 'Başkana bu parayı bağışlıyoruz' derse bilemem ama ben bağışlayamam. Borcumuz olan 86 milyon liradan bu parayı düşmek durumundayım. Geriye kalan bedel için de hesaplaşabiliriz.

Milan yönetimi bizim maçımıza geliyor. Kalkıp 'Galatasaray'ı Çin'e satıyor' diyorlar. Bunu nereden çıkarıyorlar. Galatasaray asla yabancılara satılamaz. Satıldığı gün bırakırım Galatasaray'ı.

NEDEN 28 MİLYON TL?

Durs un Özbek döneminde UEFA ile yapılan Finansal Fair- Play görüşmeleri esnasında maaş ve gelir-gider dengesini tutturabilmek için Galatasaray Kulübü, oyunculara fahiş cezalar yazarak bunu bilançoda göstermiş, gelir olarak da Özbek'in kişisel kefaleti gösterilmişti. Fakat pratikte uygulanmayan bu ceza nedeniyle 28 milyon TL futbolculardan kesilmedi. Ancak bu rakam hâlâ Özbek'in borç hanesinde gözüküyor ve Mustafa Cengiz yönetimi bu parayı ödemek istemiyor.

DİVAN'A REKOR KATILIM

Celal Açar ve Ünal Çeviköz'ün istifa ettiği Mustafa Cengiz başkanlığındaki yeni yönetim Divan'a tam kadro (13 yönetici) katıldı.

Dedeman Otel'de gerçekleşen Divan'a rekor katılım oldu. Efsane başkan Faruk Süren ön sırada kendisine yer bulamadı ve ikinci sıraya oturdu.

Eski başkan Dursun Özbek konuşmalarda yeni başkan Mustafa Cengiz'den daha çok alkış aldı. Özbek kaybettiği seçimde de Divan Kurulu üyelerinin ağırlıkta olduğu ilk 5 sandıkta Cengiz'den daha çok oy almıştı.

Nisan ayında yapılacak olan Divan Kurulu başkanlığı seçimi için iki isim resmi olarak adaylığını açıkladı. Mevcut divan yönetiminde yer alan Eşref Hamamcıoğlu ile Bünyat Balaban başkanlık için yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise kendisine talep olduğunu belirterek tekrar aday olmayı düşüneceğini söyledi.