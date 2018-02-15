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Bu takımda kimse Messi değil

maçı sonrası “Messi dışındaki tüm oyuncular, toplu-topsuz oyunun içinde olmalı” diyen Teknik Direktörü’nün bu göndermeyi Fransız yıldıza yaptığı öğrenildi. Hücuma katkısı olmasına rağmen topsuz oyunda yerini kaybetmesi Valbuena'yı kulübeye mahkum etti

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Bu takımda kimse Messi değil
'de Valbuena'nın yedek soyunması artık kimseyi şaşırtmıyor. Teknik direktör , Fransız yıldıza maçında da yedekler arasında yer verdi. Ancak Valbuena bu kez oyuncu değişikliklerinde tercih edilmedi. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede iki değişiklik yapan Kocaman, tercihlerinden birini Alper'i sahaya sürerek kullanırken, onun sakatlığında ise 20 yaşındaki genç oyuncu Serhat Kot'u sahaya sürdü. Kocaman bu hamleleriyle, zorlu maçta kulübeden hiç çıkarmadığı Fransız yıldıza önemli bir mesaj gönderdi.

İLK KURAL TAKIM OYUNUNA KATKI
Başakşehir maçı sonrasında, "Dünyada Messi dışındaki oyuncular toplu-topsuz oyunun içinde olmalı. Bireysel değil, takım oyununa devam etmeliyiz" diyen tecrübeli çalıştırıcının, bu sözlerle Valbuena'yı hedef aldığı ve futbolcusundan takım oyununa katkı istediği bildirildi. Hücuma katkısı fazla olmasına rağmen, topsuz oyunda yerini çok kaybetmesi nedeniyle hocasının gözüne bir türlü giremeyen Fransız oyuncunun, Aytemiz Alanyaspor maçına da kulübede başlaması bekleniyor.
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