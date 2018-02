İki maçı alırsa Beşiktaş şampiyon

VALBUENA'NIN

V'Sİ

BUGÜN NELER OLDU

En güzel cümleyi Aykut Kocaman söyledi; Beşiktaş ilk 8 hafta sonunda 6. sıradayken 14 puanı vardı. O zamansorularına Şenol Güneş 'in cevabı,olmuştu. F.Bahçe yenilgisi sonrası Abdullah Avcı açıklamasını yaptı – ki bu Abdullah Avcı'nın en iddialı demecidir.- Fatih Terim taraftarla tamamen bütünleşti. Tam istediklerinin olmadığını maç sonu demeçlerinde belirtiyor ama en azından oyuna iyi başlama konusunu hallettiğini söylüyor.Aykut hoca bireysel hatalardan kaybedilen puanlardan dert yanıyordu. Bizim istatistik haberleri yapan kardeşimiz Taner Karaman'ın da bir tespiti var;Başakşehir maçının sinüsü- kosinüsü ayarlanmıştı. 121 kilometre koşan, önde baskılı oynayan bir takım vardı. Asıl can alıcı nokta önde baskılı oynamak değil, temel hedef bir an önce kazanmaktı. Yetmedi, topu kazandıktan sonra olumsuz kullanma ihtimaline karşı, kontrollü hücumu tercih etti ve yarışa ortak oldu.Başakşehir'e gelince; Konyaspor maçında da düşük bir oyun vardı ve Abdullah Avcı onu itiraf etmişti.Ama sadece liderliği kaybetti şu an için. Başakşehir; başkanından teknik adamına, teknik adamından oyuncusuna organizasyonu olan bir takım.Beşiktaş çok güçlü bir kadroya sahip. Açıkçası 200 km hızla giden bir arabası, çok iyi de bir şoförü yani teknik adamı var.Ama Beşiktaş adına iki kritik maç var. Konya ve Fenerbahçe'yi yenerse benim şampiyonluktaki birinci adayım Beşiktaş olur. Bayern Münih maçlarında lig olarak çok yıpranmazlar çünkü maç trafiği çok kötü değil.Daha agresif olması bekleniyordu bazı sonuçlardan sonra ama tam tersi çok sakin kaldı. Beşiktaş'ın iki maçı onu en büyük aday yapabilir. Galatasaray 'da Abdurrahim Albayrak'ın sözleri çok önemli;dedi. Her şeye rağmen o kadar süre para almamak önemlidir. Tudor ve oyuncuları kutlamak lazım, bunu şimdi anlayabiliyoruz. İlk 8 haftada 22 puanı vardı. İkinci yarıdaki 8 haftanın da lideri olabilir.Tudor'un en büyük avantajı Başakşehir'in 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8 puan önündeydi. Terim bu farkı yakalarsaTüm bu gerçekleri görünce de Avrupa'da yarışın sürdüğü neredeyse tek ligiz. Fransa'nın, İspanya'nın Almanya'nın şampiyonları şimdiden belli. Çekişmeli ve heyecanlı haftalar bizi bekliyor.Öncelikle maç kolay olmadı...Taktiksel ve fiziksel bu kadar yorgunluk yaşanmazdı. Ama bir gerçek var kiı. O yüzden Başakşehir maçı Fenerbahçe ve Aykut hoca için dönüm maçıydı.Başarıya endeksli her şey. Türkiye'de artık statların doluluk oranı ancak takımın başarısıyla ölçülüyor. Galatasaray geçen sezon ligdeki sondan ikinci maçı 7 bin 500 kişiye oynadı. Fenerbahçe sezon başı kötü gidince 10 bin kişiye oynuyordu. Galatasaray sezon başından beri 30 binin altına oynamıyor. Hesap ortada, evinde en çok puan toplayan takım Galatasaray, deplasmanda en çok puan toplayan Fenerbahçe.Geniş bir kadrosu var. Bu hafta itibarıyla yapılan planlamada da yıpranacaklarını sanmıyorum. Şenol Güneş'in de erteleme talebi olmadı. Ama o düzenlemede bir tek problem var. Beşiktaş'ın kupa maçının perşembe, Trabzon karşılaşmasının pazartesi günü olması doğaldır. Fenerbahçe'nin maçı da pazartesi gününe alınabilir. Tabii ki yayıncı kuruluşun buna yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ile karşılaşacak bir diğer yarı finalist olan Akhisar salı günü Galatasaray'la oynayacak.Abdullah Avcı sınıfta kalmadı... Demek ki Avcı biraz daha maç kaybetse okuldan atacaklar. Futbol oyundur.O gün oynayan takımda oyuna girenler dahilMaçı da Abdullah Avcı ve Arda'ya bırakmak son derece yanlış. Kolay bir süreç geçirmiyor hem fiziksel hem mental olarak. Milli takımın hazırlık maçları da geliyor, form tutacaktır.Değil… AmaBerabere biten maçlardan iki tanesi galibiyetlebitebilirdi. Trabzonspor son 5 maç kazanamadıama kaybetmedi de.Çok büyük baskı altındalar. Sağlıklı atamalaryapılması lazım. Çok ince düşünüp ince elemeklazım. Şunu söyleyebilirim; herkes bundan sonraağlayacak. Allah sabır versin. Cengiz Ünder , en önemli şey olan güveni kazandı... Hem kendi adına hem de kulüp adına. Zaman zaman oynamayacak ama çok yetenekli bir oyuncu. Daha da iyi olacak. Özellikle son maçta oyundan çıktığında yerine giren oyuncunun De Rossi olması beni çok mutlu etti. Daha da mutlu olduğum Roma kulübesindeki oyuncuların kalkıp Cengiz'e sarılması oldu. Bu beni Cengiz'in gollerinden bile daha çok sevindirdi.