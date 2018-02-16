Parlama sırası Gümüş’te

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarıyla Galatasaray
'ı daha yarışmacı bir takım haline getirip, zirveye taşıyan teknik direktör Fatih Terim
, yeni değişikliklere imza atmaya devam ediyor.. Igor Tudor döneminde yüzlerine bakılmayan Selçuk, Yasin, Eren, Linnes ve Donk
gibi isimleri yeniden takıma kazandırmayı başaran tecrübeli çalıştırıcı, son dokunuşu Sinan Gümüş
'e yapmaya hazırlanıyor. Terim, Kasımpaşa ile pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta, cezalı Belhanda'nın yerine Sinan'ı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor. Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekecek
olan İmparator, sağ açıkta Sinan Gümüş'ü kullanacak. Bu sezon ligde ilk 11'de hiç sahaya çıkmayan gurbetçi futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçlarında attığı gol ve yaptığı asistle hocasının gözüne girmeyi başarmıştı. RESMİ DANIŞMAN KADROLARI İPTAL!
G.Saray yönetimi, resmi danışmanların görevlerine son verdi. Yapılan açıklamada, "Kulübün tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadroları iptal edilmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda G.Saray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır" ifadeleri kullanıldı.