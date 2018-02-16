Q7’ye Çin kuşatması!

Transfer dönemi 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Çin'de Ricardo Quaresma
çılgınlığı yaşanıyor… Daha önce Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua başta olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 15-20 milyon Euro civarında teklifler gelmiş ancak yönetim olumsuz yanıt vermişti. Siyah-beyazlı kulübün bu tutumuna rağmen Çinlilerin Quaresma ısrarının sürdüğü ve rakamın daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.
Çin takımlarından, Beşiktaş Kulübü'ne görüşmek için çok sayıda randevu talebi geldiği ancak Başkan Orman'ın bu taleplere henüz yanıt vermediği öğrenildi. Quaresma'nın ise en azından sezon sonuna kadar kalmayı planladığı ifade edildi. 'ORMAN OLMAZSA BAŞKANLIĞA ADAYIM'
Beşiktaş'ın
2. Başkanı Ahmet Nur Çebi
, İstanbul'daki bir üniversitede öğrencilerle buluştu. Bir soru üzerine başkanlığa her zaman hazır olduğunu söyleyen Çebi, "Herkesin gönlünde Beşiktaş'ta taraftar olmak, genel kurul üyesi olmak ve hatta başkanlığa gelmeyi istemek vardır. 6-7 sene mücadele verdim Fikret Bey ayrılmışsa o zaman başkanlığa gelirim. Bu benim görevim ve kimse kusura bakmasın ben aday olurum. Biri gelip gidecek ki herkes görev alacak"
diye konuştu. Hala tartışılan Caner'e verilen 6 maçlık cezayı da eleştiren Çebi, "Ben diğer takımlardaki futbolcularının kollandığını düşünüyorum. Başkası yaptığında aynı ceza verilmiyor. TFF bu konularda adil değil"
yorumunu yaptı. HAMİT: BEŞİKTAŞ'IN BAYERN'İ ELEMESİ MUCİZE OLUR
Türkiye'de 4.5 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi. Altıntop, "Beşiktaş'ın tecrübesiz olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Karşısında seviyesini kendi karakteriyle belirleyen bir kulüp var. Beşiktaş, biraz daha mütevazi hareket edip, deplasmanda gol bulursa, kendi evinde bir mucizeye imza atabilir. Bu ifade çok doğru, çünkü Beşiktaş'ın Bayern'i elemesini mucize olarak görüyorum" dedi.