Antalyaspor - Kayserispor (Canlı)

Antalya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Antalyaspor - Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetiyor.
Antalyaspor: 2 - Kayserispor: 1 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Atilla Turan'ın sert şutunu kaleci Ferhat sol kale direğinin dibinden kornere çeldi.
9. dakikada Atila Turan'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu direk dibinden az farkla auta gitti.
13. dakikada Staphane Badji'nin hatasında topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak Lung'dan döndü.
19. dakikada Emre Güral'ın uzun pasında ceza sahası sağ arka çaprazda topa buluşan Doukara'nın defans oyuncusuna rağmen yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çeldi.
32. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Celutska'nın yerden sert şutunu kaleci çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elibol xx
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan x, Celustka x, Djourou xx, Diego Angelo x, Sakıb Aytaç x, Nazım Sangare x, Charles xx, Hakan Özmert x, Deniz Kadah x, Emre Güral x, Doukara xx
Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf Çelik, Yekta, Vainqueur, Chico, Harun, Jevtovic, Musa Nizam, Danilo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
KAYSERİSPOR: Lung x, Sapunuru x, Kucher x, Kana Biyik xx, Atila Turan xx, Badji x, Şamil Cinaz x, Mendes xx, Deniz Türüç xx, Varela x, Umut Bulut x
Yedekler: Vedat Karakuş, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Kravets, Boldrin, Erdal Öztürk, Erkan Kaş, Amorim
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı kartlar: Celutska, Hakan Özmert, Sangare (Antalyaspor)