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'nin kalesi 'e emanet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'de cezası nedeniyle kaleci Beto'nun yerine Gençlerbirliği maçında Günay görev alacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 14:20
Göztepe'nin kalesi Günay Güvenç'e emanet

Geçen yıl özellikle 4 Haziran'da Eskişehirspor'la oynanan Play-Off finalinde kurtardığı atışlarla sarı-kırmızılılara Süper Lig kapısını açan isimlerden olan Günay, bu sezon ise ligde Beto'nun sakatlandığı 2 maçta kaleye geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Günay'ın kaleyi koruduğu karşılaşmalarda Trabzonspor'u 3-2 yenip Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Tecrübeli eldiven, 2 maçta toplam 135 dakika sahada kalarak kalesinde 5 gol gördü. Kadu'nun da sakatlığının bulunduğu , bu sezon tecrübeli stoperden yoksun 2 maça çıktı. Kadu'nun sakat olduğu Galatasaray deplasmanını 3-1 kaybeden Göztepe, Brezilyalı stoperin cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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Göztepe'nin kalesi Günay Güvenç'e emanet
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