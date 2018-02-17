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'den olay yorum

SABAH Spor'un usta yazarı , 1-1 sona eren Atiker Konyaspor - mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 01:50
Rıdvan Dilmen'den olay yorum

SABAH Spor'un usta yazarı , Atiker Konyaspor - mücadelesini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Galatasaray kazandığı takdirde 6 puanlık, Başakşehir kazanırsa 5, yenerse 3 puanlık bir fark olacak. Federasyona eleştiri olarak söylemiyorum ama işleri hiç kolay değil! Hadi çıkın işinden bakalım. Şimdi zirve adaylarının hocaları konuşacaklar... Maşallah dediğimiz 1 gün yaşamıyor. İlk yarıda 8.4 puan verdim ama... 2. yarıda maçın önüne geçebilecek hakem kararları ortaya çıkacaktır.

Beşiktaş ilk yarıda iyi oynuyordu. Sonra Şampiyonlar Ligi düşüncesi başlıyor. Bu 'in değişikliklerine de yansıdı. Filipovic'in 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması lazımdı. Simsiyah bir pozisyon. Bu maçın kaderini değiştirir miydi! Değiştirirdi...

Talisca'nın pozisyonunda ayağına basılan oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Pepe'nin çizgiden çıkardığı pozisyon hem kırmızı kart hem de penaltı! Al sana bir hata daha... İlk yarıda hakeme 8.4 dedim ama nereden dedim ya! Pepe'nin pozisyonunu net olarak hakem görmedi! Hatalar tüm ligi etkileyecek şekilde oldu... Sadece bu maçı değil!

Kara Kartal'dan Konya'da kritik puan kaybı

Caner Erkin'in son dakikada Volkan Şen'e yaptığı hareket penaltı! Şimdi bu bir hata! Anlattığımız hatalar o kadar ciddi ki hem ligi hem derbiyi hem de maçı etkiliyor. Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak demiştim ki Alper Potuk'a verilen ceza gereksizdi. Eğer böyle bir kural varsa Talisca'ya uygulanmalı. Futbolu adaletli konuşsak ben vermem ceza falan.

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Rıdvan Dilmen'den olay yorum
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