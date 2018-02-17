Rıdvan Dilmen'den olay yorum

SABAH Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



Galatasaray kazandığı takdirde 6 puanlık, Başakşehir kazanırsa 5, Fenerbahçe yenerse 3 puanlık bir fark olacak. Federasyona eleştiri olarak söylemiyorum ama işleri hiç kolay değil! Hadi çıkın işinden bakalım. Şimdi zirve adaylarının hocaları konuşacaklar... Maşallah dediğimiz 1 gün yaşamıyor. İlk yarıda 8.4 puan verdim ama... 2. yarıda maçın önüne geçebilecek hakem kararları ortaya çıkacaktır.

Beşiktaş ilk yarıda iyi oynuyordu. Sonra Şampiyonlar Ligi düşüncesi başlıyor. Bu Şenol Güneş'in değişikliklerine de yansıdı. Filipovic'in 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalması lazımdı. Simsiyah bir pozisyon. Bu maçın kaderini değiştirir miydi! Değiştirirdi...





Talisca'nın pozisyonunda ayağına basılan oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Pepe'nin çizgiden çıkardığı pozisyon hem kırmızı kart hem de penaltı! Al sana bir hata daha... İlk yarıda hakeme 8.4 dedim ama nereden dedim ya! Pepe'nin pozisyonunu net olarak hakem görmedi! Hatalar tüm ligi etkileyecek şekilde oldu... Sadece bu maçı değil!

Caner Erkin'in son dakikada Volkan Şen'e yaptığı hareket penaltı! Şimdi bu bir hata! Anlattığımız hatalar o kadar ciddi ki hem ligi hem derbiyi hem de maçı etkiliyor. Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak demiştim ki Alper Potuk'a verilen ceza gereksizdi. Eğer böyle bir kural varsa Talisca'ya uygulanmalı. Futbolu adaletli konuşsak ben vermem ceza falan.