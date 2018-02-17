Yazarlar Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı



METİN TEKİN: Her maç bir final aslında



Konyaspor maçı öncesi konuşulan şey Beşiktaş'ın zorlu bir seriye başladığıydı... İçinde Bayern Münih ve Fenerbahçe'nin de olduğu bu seri öncesi evet Konyaspor maçı bir başlangıçtı ama bence bu periyoda bir seri olarak bakılmamalı. Beşiktaş'ın yapması gereken özellikle her maçın final olduğunu düşünmek... Çünkü bunu bir süreç olarak düşünürseniz işin içinden çıkamazsanız. Özellikle yenen golden önceki Love-Vida değişikliği bunun örneğiydi. Şenol hoca bu hamleyi yaparken sanki gelecek maçı düşündü. O yüzden başarı için maça kilitlenmeniz ve o anı düşünmeniz gerekir. Yapılması gereken sadece buydu. Bu nedenle de Şenol Hoca, Fenerbahçe derbisini düşünerek ceza sınırındaki oyuncuları oynatmamalıydı eleştirilerine katılmıyorum.

Ofansif bir kadro vardı ama ilk yarı hiç de böyle olmadı. Beşiktaş oyunu kuramamasına rağmen pozisyonları buldu. Çok güçlü bir oyun değildi ancak net pozisyonlar bulan bir Beşiktaş vardı. Yapamadığı şey topu kaleye atmaktı.

Maçın kaderini belirleyen, kötü bir yönetim gösteren Alper Ulusoy'du... Hatalı olmasından daha çok yetersizliğini ortaya koydu. Özellikle Talisca'ya verdiği sarı kart gerçekten hatalı kararın ötesinde yetersizliğinin kanıtıydı. Aynı şekilde Pepe'nin eline çarpan topta da aynı yetersizliği gösterdi. Fenerbahçe maçı öncesi çok önemli eksikler oldu. Merkez savunmada Pepe ve bu formuyla Talisca'nın eksikliği hissedilecek ama 'kadro gücüm var' diyorsanız bunun üstesinden gelmeli Beşiktaş.

Bireysel performanstan bahsetmek gerekirse Lens bir türlü başlayamadı. Hala takıma yabancı gibi... Bayern Münih kadrosunda Lens'in olacağını düşünüyordum ancak bu haliyle zor görünüyor. Uzun haftalardır şans bulamayan Tolgay oyunda geri kaldı. Beşiktaş'ın 3 kulvardaki yolculuğunda hedefe ulaşabilmesi için Babel'in de bir dönem yakaladığı forma artık ulaşması gerekiyor.