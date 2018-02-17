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Yazarlar - maçını yorumladı

'de 22. haftanın açılış maçında Atiker ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

Giriş Tarihi: 17.2.2018 01:49 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 01:50
Yazarlar Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı


METİN TEKİN: Her maç bir final aslında

maçı öncesi konuşulan şey 'ın zorlu bir seriye başladığıydı... İçinde ve 'nin de olduğu bu seri öncesi evet Konyaspor maçı bir başlangıçtı ama bence bu periyoda bir seri olarak bakılmamalı. Beşiktaş'ın yapması gereken özellikle her maçın final olduğunu düşünmek... Çünkü bunu bir süreç olarak düşünürseniz işin içinden çıkamazsanız. Özellikle yenen golden önceki Love-Vida değişikliği bunun örneğiydi. Şenol hoca bu hamleyi yaparken sanki gelecek maçı düşündü. O yüzden başarı için maça kilitlenmeniz ve o anı düşünmeniz gerekir. Yapılması gereken sadece buydu. Bu nedenle de Şenol Hoca, Fenerbahçe derbisini düşünerek ceza sınırındaki oyuncuları oynatmamalıydı eleştirilerine katılmıyorum.
Ofansif bir kadro vardı ama ilk yarı hiç de böyle olmadı. Beşiktaş oyunu kuramamasına rağmen pozisyonları buldu. Çok güçlü bir oyun değildi ancak net pozisyonlar bulan bir Beşiktaş vardı. Yapamadığı şey topu kaleye atmaktı.
Maçın kaderini belirleyen, kötü bir yönetim gösteren 'du... Hatalı olmasından daha çok yetersizliğini ortaya koydu. Özellikle 'ya verdiği sarı kart gerçekten hatalı kararın ötesinde yetersizliğinin kanıtıydı. Aynı şekilde 'nin eline çarpan topta da aynı yetersizliği gösterdi. Fenerbahçe maçı öncesi çok önemli eksikler oldu. Merkez savunmada Pepe ve bu formuyla Talisca'nın eksikliği hissedilecek ama 'kadro gücüm var' diyorsanız bunun üstesinden gelmeli Beşiktaş.
Bireysel performanstan bahsetmek gerekirse Lens bir türlü başlayamadı. Hala takıma yabancı gibi... Bayern Münih kadrosunda Lens'in olacağını düşünüyordum ancak bu haliyle zor görünüyor. Uzun haftalardır şans bulamayan Tolgay oyunda geri kaldı. Beşiktaş'ın 3 kulvardaki yolculuğunda hedefe ulaşabilmesi için Babel'in de bir dönem yakaladığı forma artık ulaşması gerekiyor.

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Yazarlar Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı
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