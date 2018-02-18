Talisca’nın cezası iptal edilsin

Anderson Talisca, Atiker Konyaspor maçında rakibin ayağına bastığı için sarı kart görüp, 25 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş yönetimi, verilen kararın yanlış olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TV görüntülerinde de futbolcunun haksız kart gördüğünün bütün kamuoyu tarafından tespit edildiğini belirterek, itiraz dilekçelerini hafta içinde vereceklerini söyledi.

RÜŞTÜ'YE İPTAL, TERİM VE ZAN'A ERTELEME

Türk futbolunun yakın geçmişinde, verilen cezaların iptali ya da ertelenmesine dair önemli örnekler var. 2007'de Rüştü Reçber Beşiktaş formasını giyerken, Trabzonspor maçında topa ceza sahası dışında elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ancak hakem kararının yanlış olduğu anlaşılınca ceza uygulaması iptal edilmişti. 2012'de G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yine Trabzon maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç ceza almış, Tahkim 2 maçı 1 yıl ertelemişti. 2013'te ise Gökhan Zan, G.Birliği oyuncusuna yumruk attığı gerekçesiyle 2 maçla cezalandırılmış ancak karşı taraf böyle bir şey olmadığını itiraf edince Tahkim cezayı 1 maça indirip 1 yıl ertelemişti.

TİTE İZLETECEKTİ

2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 futbolcunun 15'ini açıklayan Brezilya Teknik Direktörü Tite, geriye kalan 8 kontenjan için düşündüğü Anderson Talisca'yı İstanbul'a göndereceği gözlemcileri aracılığı ile Fenerbahçe derbisinde mercek altına alacaktı. Ancak Talisca, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek bu fırsatı tepti. Yıldız futbolcunun tek umudu ise cezanın iptali.