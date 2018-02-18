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'a sahasında şoku!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ile , Ümraniye Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 15:18
Ümraniyespor'a sahasında Eskişehirspor şoku!

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Rangelov, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Cleyton), Serdar Özbayraktar (Dk. 32 Bahadır Taşdelen - Dk. 90+3 Mücahit Albayrak)

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Ofoedu (Dk. 90+2 Michel), Bruno Mezenga, Semih Şentürk (Dk. 61 Aykut Akgün)

Gol: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Semih Güler (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Sedef, Dk. 68 Metin Erol (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Oğuz Ceylan, Dk. 83 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 59 Hürriyet Gücer, Dk. 66 Bruno Mezenga, Dk. 87 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Ofoedu (Eskişehirspor)

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Ümraniyespor'a sahasında Eskişehirspor şoku!
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