Bayern Münih hocası Heynckes'in Beşiktaş şaşkınlığı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Heynckes, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.

İŞTE HEYNCKES'İN SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri sorulan deneyimli antrenör, "Bizim için çok özel burada bulunmak. Herkes başarıyı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var, Avrupa'da çok büyük takımlar var. Bazılarının da kendini çok güçlendirdiğini görüyoruz. Favori çemberinin gerildiğini söyleyebilirim. Barcelona, Real Madrid, PSG... Bunların hepsini görmek lazım. Biz kendi geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kulüptür. Her rakip sizin yolunuza taş koyabilir. " diye konuştu.

"NASIL OLDU DA BEŞİKTAŞ HİÇ SON 16'YA KALMADI?"

Beşiktaş'ın burada olmasının sürpriz olmadığını vurgulayan Alman hoca, "Beşiktaş'ı çektiğimizde basında bu iyi bir kura dendi. 1 hafta önceden rakibime çalışırım. Beşiktaş'ın İspanya, Hollanda Ligi'nde oynamış, uluslararası oyuncuları var. Tecrübe ile dolu bir takım. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş'ın bugüne kadar nasıl son 16'ya kalmadığı. Antrenörleri çok tecrübeli bir antrenör. Takımı beraber tutmayı, fit tutmayı bilen, çok iyi futbol oynatan, defans konusunda sağlam duran bir takım. Bunu iltifat için söylemiyorum, bu takım futbol oynayabilen bir takım. Beşiktaş'ın burada olması şans değil. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan bir takım. Ben de bunları futbolcularıma anlattım ve söylemeye çalıştım." dedi.

MÜNİH'TE GÜNDEM BEŞİKTAŞ!

"BEŞİKTAŞ OYNAYACAK, BİZ DE OYNAYACAĞIZ..."

Nasıl bir maç beklediği sorulan Heynckes, "Beşiktaş oynamaya, aktif olmaya çalışan bir takım. Elimizden geldiğince onlara baskı uygulamaya çalışacağız. Onlar saklanmayacaklar, biz de saklanmayı düşünmüyoruz. İyi bir maç olacaktır." cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ VAR"

Beşiktaş'ın sırrı sorulan Heynckes, "Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü çok büyük. İyi bir takım hazırlıyor, bu oynadığımız çağın futbolunda çok önemli. Takımın içindeki karışım, denge çok iyi. Tecrübe, çok büyük bir faktör. Onun için de tecrübeyle gruptan çıkmasını bildiler." değerlendirmesini yaptı.

"ŞU ANDA BİR GRİP SALGINI VAR, KADRO BELLİ DEĞİL"

Takımda bir grip salgını olduğunu kaydeden teknik adam, 11'i belirlemediğini söylerken, "Futbolculara kimin oynayıp oynamayacağını söylemedim. Şu anda bir grip salgını olduğunu biliyoruz. Geçen hafta da aynısını yaşadık ve takımı değiştirmem gerekti. Son anda birisi oynayamayacağını belirtmişti. Bu sefer de son ana kadar bekleyeceğim." bilgisini paylaştı.