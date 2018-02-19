Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yerde kaldı. Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Gomis, oyun alanına döndü.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında mücadele eden Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, korkuttu. Müsabakanın 7. dakikasında sol taraftan kazanılan köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde bekleyen Gomis, bir anda yerde kaldı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri (hipoglisemi), anemi (oksijen taşıyan sağlıklı hücrelerin azalması) ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Bayılma sırasında düşmeden kaynaklanan ciddi yaralanmalar, yaşlılar için bir sorundur. Çoğu çok kısa sürer. Bayılan kişi tam bilincine genellikle birkaç dakika içinde kavuşur.

GOMİS'TEN AÇIKLAMA

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakada bir anda yere yığılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu tür olayların bazen başına geldiğini belirten Gomis, "Bu bazen benim başıma geliyor. Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam etti. Üzgün olduğum nokta var kazanamamış olmamız" diye konuştu.

"İYİ OLDUĞUM KONUSUNDA GARANTİ VERDİM"

Kulüp doktoru Yener İnce oyuna devam etme konusunda konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, "İyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray'a gelmeden önce testler yapıldı. Testlerden geçip, geldim. Burada sadece kazanmamızı konuşmak isterdim. Kazanamamak beni etkiledi. Birinciliği kaybetmemiz beni etkiledi" şeklinde konuştu.Son olarak taraftara da seslenen Gomis, "Merak etmesinler. Aslan gibi devam edeceğim. Tekrar çalışıp, aslan gibi sahaya çıkacağım" dedi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçının 6'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.



Doktor İnce, Gomis'in durumu ve oyuna devam etmesi hakkında şunları söyledi: "Gomis, oyuna devam etmek istedi. Bizim araştırmalarımıza göre Gomis'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok. Bu zamana kadar forma giydiği hiç bir yerde tam bir teşhis konulmamış. Gomis, bu durumu Fransa Milli Takımı'nda da yaşamış ve oyuna devam etmiş, Marsilya'da 3 kez bu olayı yaşamış ve oyuna devam etmiş. Biz o an durumunu değerlendiremeğimiz için oyuna devam etmemesi konusunda ısrarcı oluyoruz ama oyuncu net bir ısrarla oyuna devam etmek istediğini söyledi. Daha önceki deneyimlerimiz ve daha önce yapmış olduğumuz testler, Gomis'in oyuna devam etmesine engel bir durum oluşturmadığı için biz de oynamasına izin verdik."