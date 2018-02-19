Yazarlar Kasımpaşa-Galatasaray maçını yorumladı



LEVENT TÜZEMEN: Halis Efendi!..



Türk Telekom'da 16 Aralık 2012'de Galatasaray-Fenerbahçe maçında Meireles'i oyundan attığı için ağır eleştiriler alan Halis Özkahya'ya tam 5.5 yıldır MHK Kadıköy'de maç vermiyor. Özkahya en son Kadıköy'de 11 Kasım 2012'de Fenerbahçe'nin, Orduspor maçını yönettiği ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı maçta görev yaptı. Ancak MHK, Özkahya'yı içerde dışarda Galatasaray'ın maçlarına gözü kapalı çok rahat gönderiyor. Halis Efendi de Kadıköy'e gidememenin faturasını sürekli Galatasaray'a kesiyor. Serdar'ın pozisyonunda olmayan penaltıyı yarattı. Nagatomo'ya gösterdiği doğru sarı kartı maalesef Feghouli'yi arkadan indiren Kasımpaşalı'ya gösteremedi. Hakemler ligi dizayn ediyorsa biz maçları izlemeyelim ve yorumlamayalım..

Haftanın son maçını Kasımpaşa ile oynamak Galatasaraylı oyuncularda baskı yaratmadı. Gomis'in yürekleri hoplatan baygınlığı dışında ilk yarı boyunca oyunun hakimi hep Galatasaray oldu. Kasımpaşa klasik taktiğiyle "Kompakt" anlayış içinde hızlı oyuncularıyla golü aradı. Nagatomo ile Linnes kanat bindirmeleriyle ön plana çıktı. Feghouli final noktalarında pasif kaldı. Belhanda olmayınca Feghouli pas oyununda verimli olamıyor. Rodrigues-Gomis-Selçuk-Feghouli'nin alıştığımız etkili pas oyununa Tolga katkı sağlayamadı. Sadece koşarak sahada kalamazsın. Terim'in önde baskı yapan, geçişlerde ayağa isabetli pası başarıyla uygulayan sistemine Tolga ayak uyduramıyor. Galatasaray, üstün olduğu anlarda bile pas oyununda Tolga'nın verimsizliğini hep hissetti.

Donk'un orta alandan dikine zarif çalımlarla çıkıp "Al golü at" dercesine Rodrigues'e verdiği kaliteli pasın payı büyüktü. Rodrigues de müthiş bir vuruş yaptı. Büyük takım ilk yarıdaki 5 dakikalık uzatma döneminde 1-0 önde ise savunma güvenliğini ön planda tutup soyunma odasına skoru koruyarak girmeli. Terim'in ikinci yarıya Serdar'ı çıkarıp Donk'u savunmaya çekmesi Eren'le başlaması ve çift santrfora geçmesi kazanmak istemesiydi ama bu düşünce tutmadı. Donk'u stopere çekmek orta alan gücünü düşürdü. Galatasaray çok adamla hücum ederken Kasımpaşa'ya derin boşluklar bıraktı. Bir puanın bile kıymetli olduğu dönemde kaybetmek G.Saray'a ciddi bir yara verecektir. Galatasaray bu deplasman fobisini aşamazsa yarışta çok zorlanır.