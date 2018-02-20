Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalırsa razıyım

Galatasaray iki deplasman üst üste kaybetti. Son 7 deplasmanda 6 yenilgisi var. İç sahadaki üstün başarıya rağmen bu tablo Fatih Terim'in Galatasarayı'nın şampiyonluk şansı için bize bir şey gösterir mi?

Bugünkü köşe yazım şöyle bitiyor: Geçen yazımda Fatih hoca için, "Hatalarından ders almayı biliyorsa, Galatasaray yine şampiyon olur" demiştim. Şimdi diyorum ki 'Şampiyonluğu geç, Şampiyonlar Ligi hatta Avrupa Ligi'ne kalırsa razıyım!' Fatih Terim'i Fatih Terim yapan şey maç öncesi rakibi okuma, maç boyunca da oyunu analiz etme gücüdür. Kasımpaşa maçında oyunu okuma ve rakibi analiz sıfır… Sivas maçında da öyleydi, şimdi de öyleydi. Adamların golü bağıra bağıra geliyordu. Sahada golün geleceğini görmeyen bir kişi vardı herhalde, o da Fatih Terim. Ben her maçı 15 kişiyle izlediğim için biliyorum, oradaki çocukların hepsi görüyorlar.