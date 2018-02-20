Gomis rekor kırdı

Kasımpaşa maçının ilk dakikalarında baygınlık geçiren ve bir dakika sonra kendine geldikten sonra oyuna devam eden Bafetimbi Gomis
, aynı maçta 10 bin 134 metre mesafe kat etti. Galatasaray formasıyla 90 dakika oynadığı maçlarda ortalaması 9 km olan Gomis'in maksimum koşu mesafesi Kayseri'de 9.7 km idi.
Bayıldığı ve tekrar ayağa kalktığı Kasımpaşa maçında 6 km hız ortalamasıyla mücadele eden Fransız forvetin sprint-depar mesafesi ise 265 metre oldu. DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYOR
Geçirdiği rahatsızlık anında milyonlarca futbolseverin yüreğini ağzına getiren Gomis için Fatih Terim
maçın ardından, "Gerek doktor gerekse arkadaşların bana verdiği bilgi, bu durumdan sonra daha güçlü dönüyormuş. Çıkmak da istemedi. 3-5 saniye sonra tekrardan daha iyi dönüyormuş
" ifadesini kullanmıştı. AVRUPA'DA YANKILANDI
Gomis'in Kasımpaşa maçında bayılması başta İngiltere olmak üzere Avrupa basınında da büyük yankı buldu. Daily Mail:
Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi. Daily Mirror:
Vasovagal senkobun nedeniyle daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis dün de sahada yığılıp kaldı. Fox Sports:
Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis, yine bilincini kaybedip yerde kaldı. L'Equipe:
Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü. KAPSAMLI CHECK-UP!
Gomis geçirdiği baygınlık sonrasında oyuna kendi isteğiyle devam etmişti. Fransız golcünün takım doktorunun isteğiyle bu hafta içinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. SERDAR BURSA'YA ÇOK ZOR Galatasaray
'da Kasımpaşa maçında sağ dizinde esneme oluşan ve dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Serdar'ın eski takımı Bursaspor'a karşı forma giymesi zor gözüküyor. Bu arada dizindeki ağrılar yüzünden sıkıntı yaşayan yedek kaleci Carrasso ise sol diz iç menisküs ameliyatı oldu. TARIK ÇAMDAL SÜRPRİZİ
Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim tarafından Antalya
'daki kampa götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal, dün takımla antrenmana katıldı. 26 yaşındaki oyuncunun, Terim'in onayı ile sabahki çalışmada yer aldığı öğrenildi. ÇORABA 200 BİN EURO!
Formasında göğüs reklamı olarak NEF'i taşıyan Galatasaray, çorap sponsoru da buldu. Gençleştirme üzerine inovatif ürünleriyle faaliyet gösteren Jeunesse Global firması ile bugün 11:00'de sponsorluk anlaşması imzalanacak. Törene Başkan Mustafa Cengiz de katılacak. Galatasaray çorabına alacağı reklam karşılığında 200 bin Euro kazanacak.