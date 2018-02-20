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Gomis'in tetkikleri yapıldı! İşte sonuç...

'in, yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 17:04
Gomis'in tetkikleri yapıldı! İşte sonuç...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve dar alanda 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GOMİS'TEN İYİ HABER

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada bayılan 'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fransız oyuncunun, yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Mustafa Cengiz Galatasaray olarak ağlak bir toplum değiliz

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Gomis'in tetkikleri yapıldı! İşte sonuç...
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