Gomis'in tetkikleri yapıldı! İşte sonuç...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve dar alanda 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GOMİS'TEN İYİ HABER

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada bayılan Bafetimbi Gomis'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fransız oyuncunun, yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.