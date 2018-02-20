Kim olursan ol

B.Münih 23. haftası geride kalan Bundesliga'da 59 puanla en yakın takipçisi B.Dortmund'un 19 puan önünde lider
Şampiyonlar Ligi'ni 2001 ve 2013'te, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı 1974, 1975 ve 1976 olmak üzere üst üste 3 kez kazandı
Müzesinde 1'er tane UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası
, 2 de Kıtalararası Kupası bulunuyor
Bundesliga'da son 5 yıldır zirvenin tek sahibi, müzesinde 26 lig şampiyonluğu kupası var BEŞİKTAŞ İSE 7. KEZ KATILDIĞI ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAN YENİLGİSİZ VE PUAN REKORU KIRARAK LİDER ÇIKTI. İLK KEZ SON 16'YA KALDI... HEDEFİ, UMUDU VE İNANCI VAR TALİSCA'NIN DOSYASI TFF'DE Beşiktaş
, Konya maçında sarı kart gören ve F.Bahçe derbisi için cezalı duruma düşen Talisca
'nın dosyasını TFF'ye verdi. İtiraz dosyasında Talisca'nın TV görüntüleri ile fotoğrafları yer aldı. Kararın perşembe günü Disiplin Kurulu
tarafından verileceği bildirildi. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Hakkaniyetli ve vicdanlı bir kararın verilmesini bekliyoruz" dedi. SATIŞ GELİRLERİ MEHMETÇİK'E
Beşiktaş Kulübü, Devler Ligi'ndeki önemli maç öncesi bugün Türkiye'deki tüm Kartal Yuvası
mağazalarında elde edilecek cironun yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. MATS HUMMELS: İKİ TÜRK'E BİLET AYARLADIM
Beşiktaş olay çıkması ihtimali nedeniyle tribünde taraftarını istemiyor ama Bayern'in tecrübeli defansı Hummels tribünde siyah-beyazlıların olacağını itiraf etti. 29 yaşındaki oyuncu, "Almanya'da yaşayan çok Türk var. Hepsi de futbolu çok seviyor. Ben de iki Türk arkadaşım için bilet ayarladım" itirafında bulundu. FAVORİ LAFINI SEVMİYORUM
Bayern'in Polonyalı golcüsü Lewandowski Beşiktaş maçı öncesi Kicker'e konuştu: "Tur atlayacak bir sonuç almak istiyoruz. İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum. Favori görülüyoruz ama bu kelimeyi sevmiyorum. Sahada göstermeliyiz." 'ORTALIĞI TOZ DUMANA KATANLAR SONRA...'
Şenol Güneş, basın toplantısında son dönemde yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Bizi hiçbir şey etkilemedi. Ortalığı toz dumana katanlar, sonra kim karıştırdı diye konuşmayı çok seviyor. Bayern maçına kadar Bayern'i konuşanlar, maç gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkedeki futbol kültürünü ben de değiştirmek isterdim" yanıtını verdi. JUPP HEYNCKES BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ
BAYERN Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes maç öncesi Beşiktaş'a övgüler yağdırdı: "Tecrübe dolu bir takım. Anlayamadığım bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde nasıl 16'ya kalamamışlar. Antrenörleri de çok tecrübeli. Takımı beraber ve fit tutmayı bilen defans konusunda sağlam duran bir ekip. Bunu iltifat için söylemiyorum. Burada olmaları şans değil. Tüm bunları oyuncularıma da anlattım."