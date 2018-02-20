Yenilmez Gençler

Spor Toto Süper Lig
'de 22'nci haftanın son maçında Gençlerbirliği
, kendi evinde Göztepe
'yi farklı mağlup etti: 3-0. Karşılaşmaya ev sahibi çok hızlı başladı. 3. dakikada Palitsevich'in kendi ceza alanının önünden uzun pasında, defansın arkasına kaçan Jailton'un vuruşunda kaleci Günay'dan dönen top Jailton'a çarparak ağlara gitti: 1-0.
Göztepe, 30'uncu dakikada Adama Traore'nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasıyla daha da rahatlayan Gençlerbirliği, 67'de Uğur Çiftçi'nin asistinde yine Jailton'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Aydın'ın yerine 59'da oyuna giren Elvis Manu, 87'de attığı golle sonucu ilan etti: 3-0.
Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Gençlerbirliği puanını 25 yaparken, 6 maçtır galibiyete hasret olan Göztepe ise 33 puanda kaldı. GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE: 3-0 STAT:
Ankara 19 Mayıs GOLLER:
Dk.3 ve 67 Jailton, Dk. 87 Manu KIRMIZI KART:
Dk.30 Traore (Göztepe) SARI KARTLAR:
Scekic / Poko GENÇLERBİRLİĞİ:
Hopf 6, Ahmet Oğuz 6, Luccas Claro 6, Palitsevich 6, Uğur Çiftçi 6, Scekic 5 (Dk.74 Dialo 4), Khalili 6, Jailton 8, Sessegnon 7, Aydın Karabulut 5 (Dk.59 Manu 6), Skuletic 5 (Dk.46 Milinkovic 5) GÖZTEPE:
Günay 4, Tanju 4 (Dk.39 Leo 4), Wallace Reis 4, Kosanovic 5, Traore 3, Poko 5, Selçuk Şahin 5 (Dk.77 Sabri Sarıoğlu 4), Tayfur Bingöl 4 (Dk.51 Ghilas 4), Rotman 5, Gouffran 5, Demba Ba 5 HAKEMLER:
Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok