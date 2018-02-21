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Amedspor'da ile yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Külübü, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 10:44
Amedspor'da Ahmet Akcan ile yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için, tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Akcan ile 11 Temmuz 2017'de anlaşmıştı. 7 aylık süre zarfında görev alan Akcan'ın çalıştırdığı Külübü, geçen hafta pazar günü Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından kulüp, Akcan ile yollarını ayırdı.

Akcan'ın Amed Sportif Faaliyetler Külübü'nden ayrılmasının üzerine dün akşam kulübün sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı: "Ahmet Akcan'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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Amedspor'da Ahmet Akcan ile yollar ayrıldı
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