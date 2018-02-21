Beşiktaşk yasak dinlemedi

Beşiktaş
tarafından Almanya
'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen gurbetçiler maça büyük ilgi gösterdi.
İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşlarının Allianz Arena
'daki sayısı 5 bini geçti. Gurbetçiler maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler. Beşiktaş'ın Bayern Münih
ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.
Galatasaray eski başkanı Faruk Süren
ve teknik direktör Cristoph Daum
gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck
de karşılaşmayı takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da tribündeydi.
Rumen hoca bugün de S.Donetsk ile Roma arasında oynanacak maçta Cengiz Ünder'i izleyecek. 1 SORU 1 CEVAP BÜLENT TİMURLENK: Uykucu Caner Şenol Güneş oyunu okuyabildi mi?
Maalesef hayır. Bu problem sezon başından beri Beşiktaş ve Galatasaray'ın başını ligde ağrıtıyor ama Şampiyonlar Ligi son 16'da üstelik de 6 maç yenilmeden geldiğiniz sahnede kararları geç alırsanız bedelini ödersiniz. Tosic yerine Vida, Gökhan Gönül yerine Adriano ve solda Caner ile başlamak zaten tartışmalıyken kırmızı kart sonrasında Güneş ikinci yarı başında yapması gereken hamleyi yapmadı. Talisca
göbekte rakip kaleden uzak kalmış, Quaresma sarı kart cebinde oynarken, Babel de gezinirken oyuna Tolgay'ı almamak önce 2-0'ı getirdi. Caner dün gece sahada uyurken kulübe de onu uykulu gözlerle izledi. Bayern Münih ikinci yarıda Caner'in kanadını paramparça ederken Güneş yine gerekli hamleyi yapmadı. 3-0 olup atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra da Gökhan Gönül oyuna girdi. Şimdi bu mağlubiyeti, Atiba o geri pasını vermese, Vida takımını 10 kişi bırakmasa üzerinden anlatırsanız Bayern Münih gelir rövanşta da kazanır. Almanlar dün tempoyu fazla yükseltmediler ve güle oynaya kazandılar. ESKİ KARTALLARDAN BÜYÜK DESTEK
Beşiktaş'ın eski golcüleri de zorlu maç öncesi desteklerini esirgemedi. İki sezon önce Beşiktaş forması giyen ve attığı 26 golle şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Mario Gomez, siyah-beyazlıları maçtan önce kaldıkları otelde ziyaret etti. Devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun
ise sosyal medyadan, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" mesajı yayınladı.
Beşiktaş'ın eski stoperi Beck, karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş
'le hasret giderdi. ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZ YAPTI!
Alman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. Stoper oynattığı Medel
'i orta sahaya alan Güneş, Pepe'nin yanında Vida'ya görev verdi. Ancak Hırvat oyuncu, 16. dakikada kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bıraktı. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan G��nül'ün yerine sağ bekte Adriano'yu oynatmak oldu. Sol bekte Caner Erkin yer aldı. Atiba ve Medel'den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Güneş, santrforda Love ile sahaya çıkıp, Negredo'yu kulübede oturttu. -10 DERECEDE DONDULAR
Almanya'da dün kar yağışı gün boyu sürdü. Maç saatinde sıcaklık -10 dereceye kadar düştü. Yedek oyuncular battaniyelerle ısındı. YILDIZLARA TAKİP
Bayern Münih ile Beşiktaş arasında oynanan Son 16 Turu ilk maçına scoutlar da büyük ilgi gösterdi. Allianz Arena'da bir çok kulübün temsilcisi ve milli takım yetkilisi de vardı. Talisca, Oğuzhan ve Tolgay takipteki isimlerdi. Ancak sadece Talisca 11'deydi. REKORU KAÇIRDI
Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan Talisca, Leipzig maçındaki golüyle, şimdi Everton'da boy gösteren takım arkadaşı Cenk Tosun'u yakalamıştı. Münih maçında fileleri havalandırsa, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu unvanını elde edecekti ancak bu şansı dün kullanamadı 3
Geçtiğimiz sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kırmızı kart gören takımlar 3'er kırmızı kartla Beşiktaş, Karabağ ve Porto oldu.