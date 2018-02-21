Emniyet kemeri Josef de Souza

Fenerbahçe
'de Beşiktaş
derbisi stratejisi yavaş yavaş belli oluyor... Sar-ılacivertlilerde orta alanda görev yapacak olan Josef de Souza ve Mehmet Topal'ın rolleri ortaya çıktı.
Her iki oyuncu da 3. bölgede kaptırılan toplara yapılacak baskıya katılacak. Farklı olarak ise, Mehmet Topal
8 numara gibi oynayarak toplu-topsuz ataklara daha fazla katılacak. Josef de Souza
ise emniyet kemeri görevi üstlenecek. Beşiktaş baskısında Brezilyalı zaman zaman stoperlerin arasına girip pozisyon bulmalarına engel olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, 2-1 kazanılan ilk Beşiktaş derbisinden yola çıkarak bu karara vardı. ISLA YERİNDE, KÖYBAŞI GÖREVE
Hasan Ali Kaldırım'ın sarı kart cezalısı olması
nedeniyle bu bölgede kimi oynatacağı merak konusu olan Aykut Kocaman
, İsla'nın sağ bekteki performansından memnun olduğu için Şilili'yi yerinden oynatmayacak. Isla'nın sağ bekte kalmasının en önemli sebebi, Babel'e ilk maçta fiziksel olarak üstünlük kurması ve hücuma dengeli çıkışları...
İdmanlara başlayan İsmail Köybaşı'nın yetişmemesi halinde o bölgeye başka bir çözüm bulunacak. Ama şu anda planlanan, İsmail'in pazar günkü mücadeleye yetişmesi... ÇİFTE KUTLAMA
Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe çalışma öncesi Neustadter ve Kameni'nin doğum günlerini kutladı. İkili tebrikleri kabul etti.
18 Şubat doğumlu iki yıldızdan Neustadter 30, kaleci Kameni ise 34 yaşına girdi.