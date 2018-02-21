Sayenizde tek kaldık!

Beşiktaş
ile Bayern Münih
yöneticilerinin maç öncesi yediği öğle yemeğinde dostluk rüzgarları esti. Başkan Fikret Orman
, yaptığı konuşmada, "Çocukluğumuzun en önemli kahramanları ile aynı masada bulunmak ve sohbet etmekten mutluluk duydum"
dedi. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge
ise Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini belirtip, "Grup maçlarında mükemmellerdi. Bize de bir jestte bulundular. Onların sayesinde biz tek Alman takımı olarak yola devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş"
ifadelerini kullandı. Rummenigge, daha önce Beşiktaş'ın stadına gittiğini hatırlatırken "Süper ve sesli bir atmosfer vardı"
vurgusu yaptı. HATA PAHALIYA PATLADI
Beşiktaş 'ın Portekizli defans oyuncusu Pepe
farklı yenilgi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu maçlar üst seviye. 10 kişi oynayınca her şey değişebiliyor. O hata bize pahalıya mal oldu. Geri kalanlar olarak iyi mücadele ettik ama olmadı. 11'e 11 oynasak çok daha farklı olabilirdi. Her maç prestijdir. Rövanş da öyle olacak." MEDEL YIKILDI
5-0'lık yenilgi Medel
'i kahretti. Şilili defans, başı ellerinin arasında öylece oturdu kaldı. ?HEYNCKES: 5-0'I HAK ETMEDİLER
Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, 5-0'lık farklı galibiyete rağmen Beşiktaş için övgü dolu sözler sarfetti: "Beşiktaş iyi bir takım. 5-0'lık yenilgiyi hak eden bir ekip değiller. 10 kişi kaldılar ve biz 1-0'ı bulunca maç açıldı. İkinci karşılaşma için yine de dikkatli olmalıyız. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız. Kendi takım oyunumuzu sergileyerek, elimizden geleni yapacağız."