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'da iki eksik

, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:54
Trabzonspor'da iki eksik

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top ve şut çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban ve Mustafa Akbaş katılmadı, Burak Yılmaz'ın ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.

N'DOYE'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Bu arada 'un forvet oyuncusu Dame N'Doye'a 33'üncü yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor'da iki eksik
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