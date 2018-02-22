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'da farkı

Spor Toto 1. Lig'de evinde deplasmana lider gelen Ümraniyespor'u 2-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran 'da teknik direktör , göreve gelir gelmez fark yarattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 15:04
Denizlispor'da Fatih Tekke farkı

İlk kez hafta sonu deplasmanda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçında sahaya çıkan ve 2-0'lık galibiyetle siftah yapan Tekke, 2'de 2'yle taraftarın umudu oldu. Tekke yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste 6 puan toplayan yeşil-siyahlılar ligde kalma yolunda rakipleriyle farkı da eritmeyi başardı. Bu sezon Manisaspor'u da çalıştıran genç teknik adam, alınan galibiyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

Kaliteli bir kadrolarının olduğunu ifade eden , "Gerçek potansiyelimizi ortaya koyduk. Ancak bu yetmez, galibiyet serilerimizi sürdürmek zorundayız. Son iki maçta hücumda ve savunmada güzel işler çıkardık. Şu an 23 puanla 16. sıradayız. 'u hak ettiği yerlere getireceğimize olan inancımız tam. Futbolcularıma inanıyorum" dedi.

Hafta sonu yine üst sıraları kovalayan 4. sıradaki Gaziantep Gazişehir deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Fatih Tekke, "İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz, çıkış sürecek" yorumunu yaptı.

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Denizlispor'da Fatih Tekke farkı
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