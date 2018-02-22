Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de 8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, son galibiyetini ligin 14. haftasında 3 Aralık 2017 tarihinde Konya'da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek almıştı. Paul Le Guen'in geleceği de Bursaspor camiasında çok tartışılıyor. Kritik Galatasaray Bursaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray 44 puanda ikinci sırada yer alıyor Bursaspor ise 27 puanda 11. sırada yer alıyor. İşte Galatasaray Bursaspor maçı hakkındaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...