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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ile 'de 23. hafta heyecanı başlıyor. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı mağlubiyetle şoka uğrayan Galatasaray, evinde taraftarının da desteğiyle zorlu Bursaspor engelini aşarak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada avantajı cebine koymak istiyor. Galatasaray'da bu hafta takıma dönen Fernando Reges ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Serdar Aziz, Bursaspor karşısında forma giyebilecek mi? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:10
Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? 'de 8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, son galibiyetini ligin 14. haftasında 3 Aralık 2017 tarihinde Konya'da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek almıştı. Paul Le Guen'in geleceği de Bursaspor camiasında çok tartışılıyor. Kritik Galatasaray Bursaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray 44 puanda ikinci sırada yer alıyor Bursaspor ise 27 puanda 11. sırada yer alıyor. İşte Galatasaray Bursaspor maçı hakkındaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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