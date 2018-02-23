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3 milyon TL’lik derbi

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak gördükleri derbisi, mali anlamda da futbol takımına büyük katkı sağlayacak

Giriş Tarihi: 23.2.2018
3 milyon TL’lik derbi
yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5'te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı. Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.

HİÇ EKSTRA PRİM KAZANAMADI
Göztepe, Trabzon, Gençlerbirliği maçları ayrı, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş maçları ayrı değerlendirildi. Takım, ilk üç maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. Zor denilecek 3 maçta ise 2'de 2 yaparak son maça geldi. Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde 3 milyon TL Samandıra'da dağıtılacak. Yönetimin, faydalı olduğunu düşündüğü prim sistemine maçı sonrasında da devam edeceği, Akhisar, Y.Malatya (d), Galatasaray maçlarını içeren fikstüre de prim açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Fenerbahçeli futbolcular bu sezon hiç ekstra prim kazanamadı.

VALBUENA İDMANDAN SONRA HASTALANDI
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fransız yıldız , idmanı tamamladıktan sonra midesinden rahatsızlık hissetti. Mide ağrılarından şikayet eden Valbuena, durumu kulüp doktoruna bildirdi. Tecrübeli futbolcunun bugün hastanede tedavi olacağı öğrenildi. Takım savunmasına önem veren 'ın, zorlu maçlarda yedek bıraktığı Fransız yıldızı derbide de hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtildi.

FORMA İSMAİL'İN
Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin cezalı duruma düşmesiyle ortaya çıkan sol bek sıkıntısı son buldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan çıkan 'nın antrenman performansının hayli iyi olduğu, fiziksel olarak istenen seviyeye geldiği bildirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşündüğü için İsmail'e formayı vereceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin savunma kanatlarında Isla ve İsmail Köybaşı görev yapacak.
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