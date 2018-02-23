Akhisar fırtınası devam ediyor

Süper Lig'de Akhisarspor fırtınası esmeye devam ediyor. Yeşil-Siyahlılar, yeni stadyumun açılmasıyla birlikte iç sahada üst üste, toplamda ise 3. maçından da galip ayrılarak üst sıralara tırmanmaya devam etti. Akhisarspor'un konyaspor karşısında gollerini Seleznov(2) ve Serginho kaydetti.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Milosevic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın göğsüne çarparak, tehlike bölgesinden uzaklaştı.



15. dakikada Ömer'in sol kanattan kavisli ortasına altıpasın hemen önünde Seleznyov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



27. dakikada sağ kanattan Skubic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



68. dakikada Eto'o'nun hatalı pasıyla başlayan Akhisarspor atağında Larsson topu rakip yarı sahaya taşıyıp pasını Muğdat'a aktardı. Muğdat'ın pasıyla sağ çparzda topla buluşan Seleznyov, düzgün birr vuruşla topu ağlara gönderdi.



69. dakikada Konyaspor savunmadan çıkarken bir kez daha top kaybı yaptı. Topla buluşan Muğdat, bir kez daha Seleznyov'u savunmanın arkasın kaçırdı. Seleznyov, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.



76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muğdat, nefis bir aşırma vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Üst direk gole izin vermedi.



?79. dakikada maçın başarılı ismi Muğdat Çelik, alkışlar eşliğinde yerini Serginho'ya bıraktı.



?88. dakikada Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Henrique, şık bir dokunuşla arkadan bindiren Serginho'yu topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Serginho, topu filelere gönderdi.?



Kalan dakikalarda başka gol olmadı Ve Akhisarspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

AKHİSARSPOR: Lukac, Mustafa, Lopes, Caner, Sissoko, Eray, Ömer, Soner, Muğdat, Larsson, Seleznov



KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Bourabia, Hadziahmetovic, Milosevic, Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Eto'o, Jahovic