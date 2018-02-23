Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan Milan, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz Arsenal ile eşleşti.
Son 16 Turu'nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;
Lazio - Dinamo Kiev
RB Leipzig - Zenit St. Petersburg
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
AC Milan - Arsenal