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'nde kuralar çekildi

'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 15:29
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

'nde son 16 turu kuraları çekildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan Milan, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz Arsenal ile eşleşti.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

Lazio - Dinamo Kiev

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

- Lokomotiv Moskova

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Athletic Bilbao

Sporting Lizbon -

- Salzburg

AC Milan - Arsenal

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Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
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