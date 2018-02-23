Galatasaraylı başkan geldi, takımın renkleri değişti!

Türk futbolunun eski kulüplerinden olan ve 1947'de kurulan Taçspor'un futbol takımı, bu sezon İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor. 2015 yılında Galatasaray Kulübü ile iş birliğine giden kulüpte önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.

Başkanlığını, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün yaptığı Taçspor sarı lacivert olan renklerini sarı kırmızıya çevirmiş durumda. Kulübün futbol takımlarının logosu da değişti. Bir tacın yer aldığı klasik logonun yerini aslan figürlü yeni bir logo almış durumda.

Kulüp, hafta sonu oynadığı ve 4-0 kazandığı Ataşehirspor maçında da sarı kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Bununla beraber Taçspor'un bazen eski forma renklerini de kullandığı belirtildi. (Yerel Futbol)