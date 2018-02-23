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lı başkan geldi, takımın renkleri değişti!

1947'de kurulan sarı lacivertli , 'la yapılan protokolden bu yana maçlara sarı kırmızı formayla çıkıyor.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:59
Galatasaraylı başkan geldi, takımın renkleri değişti!

Türk unun eski kulüplerinden olan ve 1947'de kurulan 'un futbol takımı, bu sezon 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor. 2015 yılında Kulübü ile iş birliğine giden kulüpte önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.

Başkanlığını, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün yaptığı Taçspor sarı lacivert olan renklerini sarı kırmızıya çevirmiş durumda. Kulübün futbol takımlarının logosu da değişti. Bir tacın yer aldığı klasik logonun yerini aslan figürlü yeni bir logo almış durumda.

Kulüp, hafta sonu oynadığı ve 4-0 kazandığı Ataşehirspor maçında da sarı kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Bununla beraber Taçspor'un bazen eski forma renklerini de kullandığı belirtildi. (Yerel Futbol)

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Galatasaraylı başkan geldi, takımın renkleri değişti!
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