Sahnede yine Belhanda!

Kırmızı kart cezası nedeniyle Galatasaray
'ın mağlup olduğu Kasımpaşa deplasmanında oynayamayan Belhanda
, bu akşam Bursaspor karşısında formasına kavuşuyor. Belhanda'nın ilk 11'e geri dönmesiyle Feghouli tekrar sağ açığa geçecek. Faslı yıldız hem orta sahada Donk- Selçuk ikilisine yardım edecek hem de ileri uçtaki Gomis'i paslarıyla besleyecek. İki haftadır yedek soyunan Mariano da Bursaspor maçında formasını Linnes'ten geri alacak.
Terim'in Linnes-Mariano, Tolga- Belhanda dışında geçen haftaki ilk 11'den değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.
Belhanda ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim
'in, oyuncusuna sezonun geri kalanında gereksiz kart görmemesi için sert şekilde K
uyardığı öğrenildi. 9 MART İÇİN KORKUTUCU RAKAMLAR
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz
kulübün mali durumunu inceledi ve 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesi korkutucu rakamlara ulaştı. Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında Sportif AŞ'nin 298 milyon Euro zarar ettiği ortaya çıktı. Son 6 aylık Sportif AŞ bilançosunda 116 milyon TL zarar açıklayan sarı-kırmızılı kulübün sermaye artırımı yapmaktan başka çaresi kalmadı. Sermaye artırımına SPK'dan onay çıkarsa, bilançoda 150 milyon TL artı hanesine yazılacak. Üç aylık süreçte G.Saray'ın ödemesi gereken 20 milyon Euro'dan fazla banka kredisi var. ÖZKAHYA FOTOSUNA 100 BİN TL CEZA
PFDK, Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından hakem Halis Özkahya'nın fotoğrafını yayınlayan Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL ceza verdi. Tahkim Kurulu ise G.Saray'ın eski oyuncusu Chedjou'ya kestiği 194 bin Euro cezanın 50 bin Euro olarak düzeltilmesine ve oyuncunun alacağından düşülmesine karar verdi.