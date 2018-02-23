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'da 4 eksik

Aytemiz Alanyaspor maçı için Alanya'ya giden bordo-mavili kafilede Castillo, kaleci Esteban, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:16
Trabzonspor'da 4 eksik

, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, kaleci Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Abdürrahim Dursun yer almadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

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Trabzonspor'da 4 eksik
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