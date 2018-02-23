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'dan 'satış iddialarına' yalanlama

Kulübü, basın-yayın organlarında çıkan ve kulübün Katarlılara satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:12
Trabzonspor'dan 'satış iddialarına' yalanlama

'un nda (KAP) yer alan açıklamasında, düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararların yönetim kurulu tarafından alınabileceği vurgulandı.

Bu yönde alınan bir kararın bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübü satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmadığı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesi de kaydedildi.

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Trabzonspor'dan 'satış iddialarına' yalanlama
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