Trabzonspor'dan 'satış iddialarına' yalanlama

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararların yönetim kurulu tarafından alınabileceği vurgulandı.

Bu yönde alınan bir kararın bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübü satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmadığı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesi de kaydedildi.

Trabzonspor, kulübün Katarlılara satılacağı iddialarını yalanladı. pic.twitter.com/irSTkzfrBR — Sabah Spor (@sabahspor1) February 23, 2018