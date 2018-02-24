10 puanlık maç

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi dün basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kocaman, nefesleri kesecek derbideki stratejilerinden, Şenol Güneş
'le tokalaşıp tokalaşmayacağına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. İşte Kocaman'ın zorlu maç öncesi yaptığı çarpıcı açıklamalar: Başakşehir
galibiyeti, fikstürün dönüşü açısından avantaj sağlarken, takımın güvenini tazeledi. Bu maçın getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş
galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe kilitlenmesini sağlaması da başka bir artı olacak.
Karşımızda son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var. Kayba hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum.
Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de kötü sonuç olmaz. Bayern Münih
maçı ile derbiyi ilişkilendirmedim. O maçın olumsuz etkisi sahada 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra her şey doğal seyrine döner. Biz o doğal seyirde neler olabileceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Beşiktaş açısından bu maç, kırılma maçı olarak gözüküyor.
Temel amacımız 34. hafta sonunda önde olmak. İçeride, dışarıda şampiyonluğa oynayan takımların puan almasını önleyen takımlar var. Ne zaman öne geçeceğimizi söyleyemem. İLK MAÇI HAKEMLE DEĞİL HAKKIMIZLA KAZANMIŞIZ
İlk yarıda Beşiktaş ile oynadığımız maçı bir kez daha izledim. Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, net bir şekilde hakkımızla yenmişiz. Yine hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.
Gergin atmosferi oluşturacak takım biz olmayacağız. Eğer buraya doğru götürülürse ona da karşı duracak gücümüz var. ŞENOL HOCA GELMEZSE ELİNİ SIKMAYA GİTMEM!
2010-2011 sezonunda Trabzon maçında ben gitmemiştim elini sıkmaya ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahcup etti' demiştim. Şimdi oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı. ("Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine) Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. HER ŞEYİN FARKINDA OLDUĞUMUZU BİLSİNLER
Futbolun temelindeki sorun değişmez. Temel sorun, güvensizlik üzerine inşa edilmiş. Hakemler maç aldıkları sürece onore ediliyor. A takımının maçlarını yönetirkenki davranışlarından sonra ödül veya ceza, B takımınınkilerden farklı ceza veya ödüle götürmeyecek düzene doğru gitmeli.
G.Saray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Ortada gözüken bir fotoğraf var. O güçlerin bizim bunun farkında olduğumuzu bilmeleri çok önemli.
2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması beni çok üzmüştü. Sonucunda Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz. Basın toplantısında inanılmaz üstten bakan bir tavır vardı. Sınırlarını aşan, ağır bir basın toplantısı yapmıştı.
Çok net bir fotoğraf var ama hemen hemen herkes bunu kabullenmiş gibi gözüküyor. Ancak ben itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Kimsenin hakkımı yemesini istemiyorum. Bu kadar basit.
Bu oyun, zor ve yaşam sınırında oynanan oyunlardan bir tanesi. Hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum. Doğal hatalar lehimize ve aleyhimize olacaktır ancak oyunların şeklini çevirecek hareketlere tahammülüm yok.
2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalara bakarsanız Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız.
Yaptıklarım ve yapamadıklarımla 30-31 yıldır vitrindeyim.
Hesap kitapla işi olmayan biriyim ama söylediğim şeyler de göz çıkaracak kadar göze batan şeyler.
Maçta en zor iş hakemlerin. Ondan sonra da teknik direktörlerin işi zor.
Kazanan takımlar ve kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor.
Ben geldikten sonra taraftar bize ciddi bir kredi verdi. Vardar maçındaki düşük halimiz onları çok kırdı. Hedefimiz Beşiktaş maçıyla tekrar taraftarımızın kalbini kazanmak.