Kayserispor - Kasımpaşa (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
KAYSERİSPOR: 1 - KASIMPAŞA: 1 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Erkan Kaş, Gonzalo Espinoza, Stephane Badji, Artem Kravets, Deniz Türüç, Ryan Mendes, Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Güray Vural, Erdal Öztürk, William, Asamoah Gyan, Silvestre Varela
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı, David Pavelka, Markus Neumayr, Fode Koita, Bernard Mensah, Trezeguet, Mbaye Diagne
Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar, Onur Ural, Olivier Veigneau, Burak Turan, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Samuel Eduok, Franck Etoundi