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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında , 'yı konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 16:21
Kayserispor - Kasımpaşa (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan - maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

KAYSERİSPOR: 1 - KASIMPAŞA: 1 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Erkan Kaş, Gonzalo Espinoza, Stephane Badji, Artem Kravets, Deniz Türüç, Ryan Mendes, Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Güray Vural, Erdal Öztürk, William, Asamoah Gyan, Silvestre Varela

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı, David Pavelka, Markus Neumayr, Fode Koita, Bernard Mensah, Trezeguet, Mbaye Diagne
Yedekler: Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar, Onur Ural, Olivier Veigneau, Burak Turan, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, İlhan Depe, Samuel Eduok, Franck Etoundi

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Kayserispor - Kasımpaşa (Canlı)
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