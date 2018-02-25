Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında sert açıklamalar yaptı. İşte Başkan Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar:
Öncelikle ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bazı algıcı kulüpler var. Onlar 'Beşiktaş kollanıyor.' diyor. Kollanmak dediğiniz nedir? Benim de sinirlendiğim anlar oluyor, bu neyi çözüyor.
Hakemle alakalı algı yaratılmaya çalışılıyor. Baskı altına alınıyor. Biz de yapar mıyız, yaparız. Federasyon bu işe düzenleme getirsin, yoksa bu iş çığrından çıkar.
Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayı. Bizi engellemeye çalışan olursa, avcunu yalar. Hakem engel oluyorsa daha iyi oynayacaksın. UEFA BİZİ NİYE ÇAĞIRMIYOR?
Rakip takımın hocası (F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
'ı kast ediyor) çıkıyor, 'Beşiktaş'ın maçı ölüm kalım maçı
' diyor. Onu söylemek sana mı kaldı! Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını dehşetle kınıyorum, ayıp ya! Ona (Aykut Kocaman) ceza verebilmek için benim hocamı da sevk etmeyin.
Tarihe, 'Beşiktaş'ın malını satan' olarak geçmek istemem. UEFA, mart ayı için iki ana rakibimizi çağırdı. Neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? GÜNDEMDE AVDULLAH AVCI YOK!..
Bazı rakiplerimiz Bayern maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. Bunlar şık değil. 'Başkan biz de Vardar Ovası yapalım' diye söylüyorlar. Böyle bir şey Beşiktaş'a yakışır mı? Biz asla öyle şeylerin içinde olmayız.
Beşiktaş yeni hoca arıyormuş! Hocamızla geçen sezon 2 senelik sözleşme yaptık. Bu sezon da birlikte şampiyon olacağız. Abdullah Avcı ile görüşmedik. BORÇ 1.7 MİLYAR TL
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün borcu hakkında şöyle konuştu: "Türkiye'deki kulüplerin borçlarının yüzde 80'i 5 şampiyon takıma ait. Bizim net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL" dedi.