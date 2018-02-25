Trabzon muradına erdi

Süper Lig'de son galibiyetini 16 Aralık'ta alan ve 6 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında üç puan hasretine son verdi. Bordo-mavililer bu galibiyetle 2018 yılında da ilk kez üç puanla tanıştı. 8. dakikada Burak'ın sert geri pasını Uğur, kaleciye çıkartmak isterken araya giren Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 21. dakikada Sosa'nın ortasını Burak kafayla indirdi ve Novak topu ağlarla buluşturdu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. 68'de Sosa'nın içeriye doldurduğu topu, N'Doye kaleci Riou'nun önünden kafayla indirdi. Burak altı pas içerisinde tamamladı: 1-1. 77'de N'Doye şık bir pasla Abdülkadir'i gördü. Genç futbolcu da skoru 2-1 yaptı. Son 15 dakika Onur kalesinde devleşti ve 3 puan Trabzon'un oldu.

'BURAK OYNAMAK İSTEDİ'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında galibiyetle üzerlerindeki baskıyı attıklarını söyledi. Çalımbay, şöyle konuştu: "Ligin ikinci yarısına kötü başlamadık. Sadece çok berabere kalıyorduk ama insanlar kabullenemiyordu beraberliği. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Daha önce çok fırsat geçti, F.Bahçe maçı, Göztepe maçı... Alanya maçında ilk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. Hele hele ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Uzun süreden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Herkesin kendine güveni geldi." Burak Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesine değinen Rıza hoca, "Burak'ın tabii ki kart görmesini istemezdik. Burak bir şey yapmadı. Rakibi arkadan geldi. Bir bakıma da iyi oldu, sıfırlandı. Ayrıca Burak'ı oyundan almak istedik ama o oynamak istedi. Sakindi, kart göreceğini tahmin edemedik. Hakem her iki takım için de tartışmalı kararlar verdi" diye konuştu.

ALLAH VERGİSİ

Trabzonspor 'u galibiyete taşıyan golü atan Abdülkadir, maçtan sonra, "Uzun süredir kazanamıyorduk. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. 18 yaşımda Trabzonspor forması giymek, gol ve asist yapmak müthiş bir şey. Bana eksik yerlerimi söyleyenler var. Fiziğim çok tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah sağ ayağım da daha iyi olur" diye konuştu.

HEP BİZİM CANIMIZ YANIYOR

Cezalı duruma düşen Burak Yılmaz isyan etti. Gol sayısını 18'e çıkaran ancak gördüğü sarı kartla Beşiktaş karşısında cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, maçtan sonra hakem kararlarına isyan etti. Burak şunları söyledi: "Bize yakışmayan oyun oynuyoruz. Hakeme soruyorum; benim pozisyonum sarı kart mıydı?.. Şimdi ben Beşiktaş maçında oynayamayacağım. Yazık değil mi? Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hep bizim canımız yanıyor... Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis şampiyon olacaksa, gol kralı da olsun. Ben defalarca kral oldum... Eleştirilere kafayı takacak yaşı çoktan geçtim."

'ÖMÜR'SÜN ÇOCUK

Trabzonspor'a 3 puanı getiren Abdülkadir Ömür bu sezon 2. defa ligde golle tanıştı. 11 ikili mücadele kazanan, %84 başarılı pas yapan 18 yaşındaki yıldız maça damgasını vurdu.

ALANYASPOR'U İLK KEZ YENDİ!

Trabzonspor dün akşam Alanya'ya karşı olan şanssızlığını da kırdı. Rakibi ile düne kadar oynadığı 3 karşılaşmada 2 yenilgi ve bir de beraberlik alan bordo-mavili takım dördüncü karşılaşmada galibiyetle tanıştı. Ligin ilk yarısında Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı.

ONUR DEVLEŞTİ

Maçın son bölümünde yaptığı kurtarışlarla alınan üç puanın mimarlarından olan Onur Kıvrak'ın kalesine maç boyu 9 isabetli şut atıldı. 8 kurtarış yaparak maçın kahramanı olan 30 yaşındaki file bekçisine bordo-mavili taraftarlar da son düdükle birlikte hakkını teslim etti.

BU POZİSYON İSYAN ETTİRDİ

20'nci dakikada yaşanan pozisyon 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Sosa, Welinton'un sol ayağına vurmasıyla yerde kaldı. Ancak hakem Serkan Çınar bu pozisyona penaltı yerine 'devam' dedi. Bordo-mavili futbolcular da taraftarlar da sosyal medyadan bu karara büyük tepki gösterdiler.