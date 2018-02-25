Yaş 32 takımın yarısı

Bursaspor önündeki 5-0'lık galibiyete yaptığı hattrick'le damgasını vuran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı. 2008-09 sezonunda 20 golle kral olan Milan Baros'u yakalayan Bafetimbi Gomis, 5 de asist yaptı. Galatasaray geride kalan 23 haftada 52 kez ağları sarsarken, bu gollerin yüzde 48'inde 32 yaşındaki Fransız forvetin imzası bulunuyor.

İGOR TUDOR DOĞRU TERCİH YAPMIŞ

Yaz transfer döneminde Gomis'le birlikte Negredo ve Soldado'yu da transfer gündemine alan G.Saray'da eski teknik direktör Tudor'un ne kadar doğru bir tercih yaptığı her geçen gün ortaya çıkıyor. "Fit oyuncu istiyorum. Gomis, Marsilya'da iyi bir sezon geçirdi. Forvet tercihim o" diyen Tudor'u dinleyen Dursun Özbek yönetimi Negredo ve Soldado ile yaptıkları görüşmelerde masadan kalktı. Beşiktaş'ın yolunu tutan Negredo ve F.Bahçe'ye transfer olan Soldado, 3 kulvarda toplam 17 gol atabildi. Gomis ise tek başına lig ve kupada 23 kez fileleri havalandırdı, toplam 5 gol pası veren Negredo ile Soldado'yu 6 asistle geride bıraktı.

DOKTORUN KALBİNE GİREN GOLCÜ!

Kasımpaşa maçında bayılan Gomis, Bursaspor'a attığı ilk golden sonra kulüp doktoru Yener İnce'ye koşmuştu. Gomis ile İnce arasındaki özel ilişki, geçen sezon sonuna dayanıyor. Gomis'i transfer etmeyi düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, sağlık sorunları nedeniyle temkinli yaklaştı. Yener İnce de Gomis'e sağlık testleri uygulamak için Fransa'ya gitti. Kendisine surat yapmasını beklediği Fransız yıldızın profesyonelliği karşısında etkilenen İnce, kulübü arayarak, "Böyle bir oyuncu ile tanıştığım için sizlere teşekkür ediyorum" dedi ve transferi için olumlu sağlık raporu verdi. Takım arkadaşlarına sürekli deneyimlerini aktaran Gomis saha dışında da örnek bir profesyonel... Florya'daki çalışanlar Gomis'i, "Tesiste temizlik görevlisinden müdüre herkese aynı samimiyetle davranıyor" sözleriyle anlatıyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bursaspor karşısında üç gol atan ve bir asist yapan Gomis, bu sezon resmi maçlarda 29 gole (23 gol+6 asist) etki ederken, bu değer kariyerinin en üst noktası oldu. Fransız yıldız 2011-2012 sezonunda Lyon'da 28 gole etki yaptığı yıl sergilediği karnesini geride bıraktı. Öte yandan kariyer rekorunu kıran golcü isim geçen sezon Marsilya'da 31 lig maçında bulduğu 20 gol sayısına, bu sezon 22 maçta ulaşmayı başardı.