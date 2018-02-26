Aslan evinde en iyi 3.takım

Deplasmanda bir türlü istediğini alamayan ve çıktığı 11 maçta 13 puan toplayarak 20 puanı çimlerde bırakan Galatasaray, iç saha karnesi ile devleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alıp, 1 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve 2.83 puan ortalamasına ulaştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda yakaladığı 2.83 puan ortalaması ile 10 büyük ligde yer alan 180 takım içinde de sadece Fransa'dan PSG (3) ve İngiltere'den Manchester City'ye (2.86) geçildi.

ATTIĞINI VURMAYI BİLİYOR

İç saha puan ortalamasında 180 takım içinde 3. sırada bulunan Cimbom, 3 olan gol ortalaması ile de 6. sırada yer alıyor. 12 maçta 36 gol atıp, sadece 7 gol yiyen sarı-kırmızılı takım iç sahada attığı 199 şutta 83 isabet buldu.

UYARI SIRASI FEGHOULİ'DE

İdman temposunu artıran Mariano'yu kazanan Fatih Terim'in son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Feghouli'yi de uyaracağı öğrenildi. Akhisar'la oynanacak kupa maçında ilk 11 çıkacak olan Sinan Gümüş'ün performansı Cezayirli yıldız için belirleyici olacak. Sinan iyi bir performans sergilerse Karabük'te formayı kapacak ve Feghouli de Mariano gibi yedek soyunacak.

"BREZİLYALI" BELHANDA

Galatasaray'da Belhanda'nın doğum günü "Brezilya usulü" kutlandı. Maicon'un başını çektiği grup 28 yaşına giren Belhanda'yı un ve yumurtaya boğdu. Teknik direktör Fatih Terim de bu neşeli anlarda oyuncusunun yanındaydı.