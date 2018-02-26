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'dan ile devam kararı

Spor Toto Süper Lig'de kötü dönemden geçen 'da yönetim kurulu, Fransız teknik adam Paul ile yola devam etme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 21:21
Bursaspor'dan Le Guen ile devam kararı

Özlüce Tesisleri'nde, Ali Ay başkanlığında toplanan yönetim kurulunun, Fransız çalıştırıcının yeşil-beyazlı takımdaki geleceğini tartıştığı bildirildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonunda yönetim kurulu üyelerinin, "takımda bir teknik direktör değişikliğinin fayda sağlamayacağı" görüşünde birleştiği ve ile yola devam etme kararına vardığı kaydedildi.

Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından camiada Le Guen'in gitmesi konusunda seslerin yükseldiğini söyledi.

Yönetim kurulu olarak bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Ay, "Kötü gidişle ilgili olarak her konuyu gündemimize getirdik. Yönetici arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. Şu an için bir teknik direktör değişikliğinin takıma bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Böylelikle Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Bursaspor'dan Le Guen ile devam kararı
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