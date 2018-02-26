En iyisi biziz

Kulübede büyük heyecan yaşayan ve atılan gollerde havalara uçan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'dan sonra iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi. Taraftar desteğinin takım üzerinde çok etkili olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

¦ Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Rakibimiz güçlü bir takım. Oyun disiplinine bağlı bir takım. Arzumuz, isteğimiz, karakterimiz oyuna ağırlık koydu.

¦ Böyle bir takıma karşı 1-0 geriye düştük, işimiz zordu. Bir numara taraftarımızdı. Onlara teşekkür ediyorum. Büyük destek verdiler. Gol de yesek oyundan kopmadılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

PLANLAR TUTMAYABİLİR

¦ Aynı rakibimizle Perşembe günü Türkipe Kupası'nda yeniden karşılaşacağız. Futbol bir oyun. O yüzden şu olur diyemiyoruz. Planlar yaparsınız ama hepsi yerine gelmez. Bütün bu maçları geçmek gerekiyor. Yine kazanmak istiyoruz.

İLK GOL 79 CM OFSAYT

Fenerbahçe'yi 8'inci dakikada öne geçiren golü atan Fernandao, Beşiktaş'ın son adamı Tosic'in önündeydi. Yardımcı hakem Tarık Ongun ofsaytı süzemedi, Cüneyt Çakır da golü verdi. Piero'ya göre, bu gol 79 cm ofsayttı. Beşiktaşlılar, soyunma odasında golün tekrarını izleyip, ikinci yarı öncesi hakeme serzenişte bulundu.

KÜÇÜK DEV ADAM!

Maçın kırılma noktası 52. dakikada Medel'in yaptığı müdahale oldu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçeli Şener'in uzun mesafeli vuruşunda, topu kale ağzından çıkartarak, siyah-beyazlıların ikinci kez geriye düşmesine engel oldu. 1.71 cm boyuyla takımının en kısa ismi olan Medel, bir anlamda Beşiktaş'ı oyunda tuttu.

KAYBETSEK YANARDIK!

Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Beşiktaş kalecisi Fabri, "Kaybetseydik şampiyonluk zora girecekti ancak gereğini yaptık. Hem puan olarak yakaladık hem de ikili averajda öne geçtik. Bu şekilde devam edersek şampiyon oluruz" değerlendirmesini yaptı.

ÇEBİ: İLAHİ ADALET

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çebi, "Ofsayt bir gol ve verilmeyen bir penaltı var. Buna rağmen alınan 3-1'lik sonuç. İlahi adalete inanmamak mümkün değil" dedi.