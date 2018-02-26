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'''nin 3 yiyip gitmesi mucize...''

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan galibiyeti sonrası çok konuşulacak açıklamalar...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 16:09
''Fenerbahçe'nin 3 yiyip gitmesi mucize...''

Beşiktaş'ın 'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 ile mağlup etmesi tüm camiada büyük bir coşku yarattı.

Dün gecenin en dikkat çekici noktası ise tüm spor kamuoyunun Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenerken ortaya koyduğu oyunun karşılığını aldığı ve kazanmayı sonuna kadar hak ettiği şeklindeydi.

Beşiktaş yönetimi de alınan galibiyet sonrası bir hayli mutluydu. Siyah Beyazlıların son iki yılda yıldızı yükselen yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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''Fenerbahçe'nin 3 yiyip gitmesi mucize...''
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