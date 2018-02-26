Nefesi yetmedi

Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe, 113 maç sonra ilk kez öne geçtiği bir maçı kaybetti. Sarı-lacivertliler, en son 2013- 2014 sezonunda Konyaspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilmişti. Fenerbahçe bu mücadele öncesi 5 yılda 112 kez öne geçerken, bu maçlarda 97 galibiyet-15 beraberlik aldı. Kanarya bu maça kadar 16, geçen sezon 22, 2015-2016 sezonunda 25, 2014-2015 sezonunda 24 maçta öne geçmiş, bu maçlarda yenilgi görmemişti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI AGRESİFLEŞİYOR

?Beşiktaş önünde Fenerbahçe, agresif oyunu ile de dikkat çekti. Sarı-lacivertliler hem sezonun ilk maçında hem de dün 22'şer faul yaparken, bu değerler bu sezon Fenerbahçe'nin bir maçta yaptığı en fazla faul sayıları oldu.

"YENİLGİYİ HAK ETTİK"

Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar, Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oyundan düştüklerini ifade ederek, "Derbi stresini yaşadık, özellikle Beşiktaş açısından çok önemli bir maçtı. Bayern karşısında ağır bir yenilgi aldılar ve bu maça da ona göre hazırlandılar. Biz günümüzde değildik. Hak ettiğimiz bir sonuç aldık" dedi. Yenilgiyi hemen unutmaları gerektiğini ifade eden Dirar, "Bu maç geride kaldı, gereken dersleri alacağız. Umarım gerçek Fenerbahçe'yi perşembe günü kupa maçında gösterebiliriz" şeklinde konuştu.

KAMENİ SÜRPRİZİ!

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman geçen hafta Volkan Demirel'in yokluğunda Alanya maçında kaleyi koruyan Kameni'ye dün yeniden görev verdi. Böylece ligde sadece 8 maçta 11'de oynayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezon ikisi Beşiktaş biri G.Saray olmak üzere 3. kez derbide oynamış oldu.

TOPAL YARALANDI

Vodafone Park'ta tribünleri tıklım tıklım (38 bin 878 kişi) dolduran Beşiktaş taraftarı, takımlarına büyük destek verdi. Ancak Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası yaşanan olay, ceza ihtimalini doğurdu. 8. dakikada Fernandao ile bulduğu gol sonrasında tribünlerden atılan cisimler sonrasında Mehmet Topal'ın kafası yarıldı. Maçın gözlemcisinin olayı raporuna yazdığı ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevkedileceği öğrenildi.

'GİRDİN VE HAYAT VERDİN'

?Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, 90 dakika sonrası eşi Amparo'nun övgüsünü aldı. İspanyol oyuncunun eşi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda dün akşam 63. dakikada oyuna giren ve iki asist yapan Negredo için, "Girdin ve hayat verdin" yazdı.

BİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN

HAKEM KARARLARINA RAĞMEN BEŞİKTAŞ!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarı özeti: 8. dakikada gol pozisyonunda Fernandao, Giuliano'un vuruşunda net ofsayt... Tarık Ongun uyuyor, Cüneyt Çakır golü veriyor. Isla sık sık karşılaştığı ve savunmakta zorlandığı Quaresma'yı 38. dakikada ceza alanı içerisinde ayağına basarak yere indiriyor. Çakır kararsız, 3 saniye bekliyor, Tarık Ongun'a bakıp "devam" diyor. Penaltıyı verse, Isla'ya sarıyı gösterecek. İkinci sarıdan kırmızı ve Fenerbahçe 10 kişi... Cüneyt Çakır bu ülkenin 1 numarası. Bu hakem üçlüsü, Türkiye'nin en iyileri. Eğer onlar da böyle bir hata yapıyorlarsa insan ligin devamı için endişeye kapılıyor. Beşiktaş ofsayt golünün de etkisiyle ilk yarı daha istekli görünse de etkisiz kaldı. Love'la sonucu değiştiremedi. Sahanın en dirisi ve etkilisi Quaresma'ydı. İkinci yarıda Vida'nın kafa golüyle gelen beraberlik, oyunun hakimiyetini tamamen Beşiktaş'a çevirdi. Negredo'nun ısrarcılığıyla asiste dönüşen pasında Quaresma nefis bitirdi ve ardından üçüncü gol... Hakem hatalarıyla puan kaybetseydi Beşiktaş'a yazık olacaktı. Quaresma, büyülü ayaklarıyla hakemleri de ipten aldı.