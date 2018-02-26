Özünü buldu

Süper Lig
'de Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes alan Trabzonspor
'da geride kalan 23 maçta yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti. Trabzonspor'un 23 haftada attığı 38 golün 27'si yerli oyunculardan geldi. Bu da atılan gollerin yüzde 71'i demek. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.
Trabzonspor'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz
oldu. Diğer milli ve yerli oyuncular Olcay ve Yusuf 3'er, Abdülkadir 2, Okay da 1 gol attılar. ?RODALLEGA İLK SIRADA
Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Onazi de 1'er olmak üzere 11 gol kaydetti. Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı. ?ABDÜLKADİR: DAHA İYİ OLACAĞIM
Trabzon'un
altın çocuğu Abdülkadir
Ömür çok mutlu..
Genç oyuncu,
"Uzun süredir kazanamıyorduk,
şanssızlıklar
yaşadık. Bu hafta
takımın ağabeyleri
konuştu ve geleceğin
bu maça bağlı olduğunu
söyledi. Bizim için
zor bir maçtı. Trabzonspor
formasını bu yaşta
giymek, 90 dakika sahada
kalmak ve gol atmak müthiş
bir duygu. Ben bu takımın
taraftarlığından geldim.
Fiziğim tartışılıyor ama Allah
vergisi bir fiziğim var. İnşallah
fiziksel açıdan daha iyi olurum"
dedi. ?ÇALIMBAY'DAN TAKİP
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün akşam oynanan Beşiktaş
-Fenerbahçe maçını Vodafone Park'ta takip etti. Tecrübeli teknik adam, gelecek hafta Akyazı'da konuk edecekleri Beşiktaş hakkında bol bol not tuttu.