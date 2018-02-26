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Özünü buldu

Geride kalan 23 maçta atılan 38 golün 27 tanesini yerli futbolcularından bulan bordo-mavililerde milli yıldız 18 golle başı çekiyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
Özünü buldu
'de Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes alan 'da geride kalan 23 maçta yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti. Trabzonspor'un 23 haftada attığı 38 golün 27'si yerli oyunculardan geldi. Bu da atılan gollerin yüzde 71'i demek. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Trabzonspor'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu oldu. Diğer milli ve yerli oyuncular Olcay ve Yusuf 3'er, Abdülkadir 2, Okay da 1 gol attılar.

?RODALLEGA İLK SIRADA
Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Onazi de 1'er olmak üzere 11 gol kaydetti. Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.

?ABDÜLKADİR: DAHA İYİ OLACAĞIM
Trabzon'un altın çocuğu Abdülkadir Ömür çok mutlu.. Genç oyuncu, "Uzun süredir kazanamıyorduk, şanssızlıklar yaşadık. Bu hafta takımın ağabeyleri konuştu ve geleceğin bu maça bağlı olduğunu söyledi. Bizim için zor bir maçtı. Trabzonspor formasını bu yaşta giymek, 90 dakika sahada kalmak ve gol atmak müthiş bir duygu. Ben bu takımın taraftarlığından geldim. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum" dedi.

?ÇALIMBAY'DAN TAKİP
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün akşam oynanan -Fenerbahçe maçını Vodafone Park'ta takip etti. Tecrübeli teknik adam, gelecek hafta Akyazı'da konuk edecekleri Beşiktaş hakkında bol bol not tuttu.
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