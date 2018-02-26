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, - maçını değerlendirdi

Sabah Spor yazarı , 'ın sahasında 'yi 3-1'le yendiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 11:08
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EKSİKLER BEŞİKTAŞ'I ETKİLEDİ

favoriydi ama ben ev sahiplerini hep yüzde 5-10 önde görüyorum. İki değerli teknik direktörün hocalığını izledik. Biri santim santim, kontrollü oynamaya çalışan bir hoca, diğeri de Şenol Güneş gibi dörtlü forvetle oynamaya alışmış, bunun için de öne doğru oynamaya çalışan bir teknik direktör. Daha emniyetli bir takım çıkarmıştı Güneş, B.Münih'te... Ne oldu farklı kaybetti. Dün akşam Pepe ve Talisca'nın olmaması ve Oğuzhan'ın son dakika problemi, ilk 15-20 dakika etkiledi.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
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