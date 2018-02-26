SABAH Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - ÇAKIR'IN KENDİSİ HARİKA MAÇ YÖNETTİ

Beşiktaş'ın belki de bu sezon en çok kazanması gereken maçtı ve kazandı...

Bayern Münih bozgunuyla Şampiyonlar Ligi mucizeye kalmış Beşiktaş, yenilseydi ligin dışında kalırdı. Hatta beraberlik bile onları zor durumda bırakırdı.

Üstelik ilk 45 dakikada çok sakin, çok kontrollü oynayan bir Fenerbahçe karşısında Beşiktaş umut vaat etmiyordu. Fernandao'nun maçın başında attığı golle de Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Bu devrede top Beşiktaş'ın hakimiyetinde gibi görünse de pozisyon üretemediler. Ama ikinci yarı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. Yanlış okumadınız, tam anlamıyla sahadan sildi ve ikinci yarının başında hemen beraberliği yakaladılar.

Maç boyu sağdan soldan gelen ortalara Vagner Love'ın bir şeyler yapması beklenirken geriden gelen Vida kafayla beraberliği getirdi. Bu dakikadan sonra Şenol Güneş'in doğru, akıl dolu değişiklikleriyle Beşiktaş maçı tek kaleye çevirdi ve sahanın yıldızı Quaresma'nın attığı mükemmel gollerle de 3 puanı aldı.

Negredo ağır bir oyuncu ama fundamentali çok iyi. O kadar kuvvetli ki.

Yüksek top geldi, bir santrfor, bir stoperi yani Neustadter'i nasıl ekarte edecekse, kitapta nasıl yazıyorsa öyle ekarte etti. Topu kurtardı, Quaresma'nın önüne bıraktı.

Quaresma da sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle falsoyu vererek yılın gollerinden birini attı. Yine son saniyede Negredo-Quaresma ortaklığı üçüncü golü getirdi. Quaresma bu sefer soldan sıfır açıdan yine müthiş bir gol attı. İlginç olan şu, Quaresma'nın lig maçlarında attığı gol sayısı çok çok azdı. Ama dün gece gerek oyunu gerekse attığı gollerle maçın uzak ara yıldız adamı oldu. Artık Beşiktaş şunu rahatlıkla söyleyebilir, 'Alıştığım şampiyonluk yarışında ben de varım. Ey! Galatasaray, ey! Başakşehir ensenizdeyim ve daha sizlerle oynamadım.' Hakem Cüneyt Çakır için söyleyeceğim tek şey, sadece kendisi harika bir maç yönetti. Ama yardımcısı Tarık Ongun'un Fenerbahçe'nin attığı goldeki ofsaytı görememesi kabul edilebilir gibi değil. Açık, net ve matematiksel bir ofsayt. Zira kaleci Fabri ileride yakalandı. Hızlı bir akın değil ve ofsayt kabak gibi ortadayken, maalesef Tarık bunu saptayamadı. Buna karşılık aynı Tarık, üçüncü golün öncesi de pasifte iki ofsaytta Beşiktaşlı varken geriden gelen Beşiktaşlı'nın pozisyonunu devam ettirerek harika bir iş yaptı.