Bir daha böyle oynamayın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 kaybettikleri derbi sonrası mağlubiyeti hak ettiklerini açık bir dille ifade ederken, takım otobüsünde oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı. Çok kısa bir konuşma yapan Kocaman, "Son haftalardaki formunuz sayesinde galibiyet için umutluydum. Ancak tüm takım olarak çok kötü bir günümüzde yakalandık. Bu sezonki en kötü maçlarımızdan birini oynadık ama hedefimiz halen önümüzde aynen duruyor" dedi. Tecrübeli teknik adam, şampiyonlukla ilgili olarak tek şartının olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki mental yorgunluk, belki gerilim ve baskı, takım olarak bizi geri itti. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Şampiyonluktan bahsedeceksek, size tek şartım var; bir daha böyle oynamayacaksınız. Böyle oynarsak ne şampiyonluktan ne de kupadan bahsedebiliriz."

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F.Bahçe, bu sezon 3. kez ekstra primi kazanamadı. Kanarya, ilk yarının son 6 haftasına konan 1.5 milyon Euro'luk primi, 5 maçı kazandıktan sonra Konya beraberliği ile kaybetmişti. Takım, ikinci primi ikinci yarının ilk 3 maçında 2 beraberlik (Trabzon-G. Birliği) alarak yitirdi. Son prime ise Beşiktaş derbisindeki mağlubiyet engel oldu.

FERNANDAO ŞOKU

Ligin en kritik karşılaşmalarından birisi olan Beşiktaş derbisini kaybetmenin şokunu yaşayan Fenerbahçe bu kez de golcüsü Fernandao konusunda ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Derbi mücadelesinin 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplayan Brezilyalı forvetin sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK'ya sevk edileceği ve ceza alma durumunun bulunduğu öne sürüldü.

F.BAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

F.Bahçe kulübü derbi sonrası sosyal medyadan Aykut Kocaman için hakaret içeren bir paylaşım yapan Beşiktaş tribün grubu için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.





İSMAİL 2 MAÇTA YOK!

Beşiktaş derbisinde kasığından sakatlanan ve 32. dakikada oyundan çıkan İsmail'in dün MR'ı çekildi. Milli sol bekin, kupada Beşiktaş, ligde de Akhisar maçlarında oynamasının zor olduğu açıklandı. Bu arada Aykut Kocaman, perşembe günü Beşiktaş'la oynanacak kupa maçında rotasyon yapacak. Mehmet Ekici, Alper ve Valbuena'nın 11'de olması kaleye de Volkan'ın geçmesi bekleniyor.