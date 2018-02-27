İkisi de öpüşür ayrılırdı

1- UĞUR KARAKULLUKÇU: Hakem tartışmalarıyla başlayan, muazzam gollerle sonlanan bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yaşadık. Siz derbiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?



HINCAL ULUÇ: Yani hakem hakkındaki en güzel lafı Rıdvan Dilmen kardeşim etti. Ona ekleyecek tek kelimem yok. "Cüneyt Çakır; Avrupa'da maç yönetiyor, Türkiye'de maç idare ediyor." Ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Türkiye'deki teknik direktörlerin birinci özelliği korkaklık... Geçen defa da öyle yazmıştım, yine diyeceğim. Yani iki korkak nereye yaraşır bilmiyorum. İki çıplak bir hamama yarışıyor da iki korkak nereye yaraşır bilmiyorum. Yani öyleydi ki halleri, maçın başında Cüneyt Çakır gelse dese ki "0-0'a razı mısınız?" öpüşür ayrılırlardı. Ama Fenerbahçe'nin, maçı idare eden hakem ekibinin yarattığı golünden sonra Beşiktaş açısından durum değişti. Hatta Aykut'un şöyle bir iması var; keşke o golü atmasaydık. O golü atmasaydı Fenerbahçe, o maçın 90 dakikası öyle biterdi. Ama Fenerbahçe golü atınca 1-0 mağlubiyet Beşiktaş ve Şenol'u tatmin edecek bir şey değildi. Oyun o andan itibaren değişti, 1-1 olana kadar... 1-1'de iki taraf da "Böyle bitirsek iyi olur" dedi. Ama "Bu arada bir tane de atsak daha iyi olur" diyen Beşiktaş'tı. Fark orada doğdu. Neden "Daha iyi olur" diyordu Beşiktaş. Çünkü 1- Fenerbahçe'nin üç puan gerisinde, berabere bitirse üç puan fark devam edecek. Şenol'un itirazı yok ama Beşiktaş'ın itirazı var. 2- Maç Beşiktaş'ın sahasında... Onun için Şenol, "1-1 ile biz götürürsek ben paçayı sıyırırım ama bir tane daha atarsak daha iyi olur" havasında oynarken Aykut Kocaman bağıra bağıra, davul çala çala mehter davulu çalıyor hem de Beşiktaş'ın golünü bekledi Allah bekledi, bekledi Allah bekledi.

AYKUT KORKTUĞUNU DOĞRULADI



2- UĞUR KARAKULLUKÇU: Aykut Kocaman'ın son hamlesi için 2-1'i beklemesi hata mıydı size göre?



HINCAL ULUÇ: Bizim orada o maçı seyredenler içinde bir tane Fenerbahçeli vardı. Öyle bir ekipte bile "Yahu Aykut hoca gol yemeği mi bekliyorsun" diye bağıranlar oldu. O kadar aleni yani ileride kimseyi bırakmamış... Topu kapıp tek başına gidecek bir adama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O adam kim? Valbuena. Nerede oturuyor? Aykut'un yanında oturuyor. Böyle bir şey olur mu ya. Sen takımını bu kadar geriye çektikten, arkaya yasladıktan sonra ileride bir tane aldımı tek başına gidebilecek, tek başına ortalığı karıştırabilecek, tek başına Fenerbahçe'ye serbest vuruş hatta penaltı kazandırabilecek bir oyuncu bu... Avrupa çapında bir oyuncu. Bas bas bağırılıyordu, kaçıncı bağırıldı gol yemeği mi bekliyorsun diye. Hemen 78'de oyuna sokarak cevap verdi. "Evet ben gol yemeği bekliyordum Valbuena'yı sokmak için" diye. Yahu Şenol, Vida'yı çıkarıp Negredo'yu soktu. Bu önemli bir hamle, hele Şenol'dan hiç beklemediğim bir hamle, Vida'yı çıkarıp Negredo'yu almak... Savunmada gerçi Vida'nın yerine Medel'i çekebiliyorsun. Stoper bakımından fazla bir sıkıntın yok zaten Pepe de cezalı olduğuna göre. Ama Medel gibi ön liberoyu ortadan kaldırıyorsun. Ve Medel'in yerine alacak bir ön libero artık sahada yok. Şenol bunu göze alırken, hemen Aykut'tan karşı hamle bekledik ne yapacak diye. Görerek, bilerek savunmasını zayıflattı Şenol, hücum gücünü artırmak için. Buna karşı Aykut'un yapması gereken şey yürekli adam olsaydı, bu zayıflayan savunmaya karşı hücum gücünü takviye ederdi. Kim var kenarda? Oturanlar Valbuena var, Soldado var. Bunlar niye alınmış süs olsun diye mi? Futbolcuyu getirenler para kazansın diye mi? Menajer diyemiyorum, resmen komisyonculuk yapıyorlar. Başka bir iş yaptıkları yok. Pazarlama komisyoncuları para kazansın diye mi alınmış Valbuena ve Soldado gibi adamlar? Şenol böyle bir hamle yapmış, savunmasını zayıflatmış cezalandırsana. Hayır... Şenol'un bu hamlesine karşı Aykut'un yaptığı daha da geriye çekilmek oldu. Ve golü yiyince Valbuena'yı 'Evet işte ben bunu bekliyordum" deyip aldı. Aykut'un bir özelliği var. Her hafta söylüyorum, sonuna kadar da söyleyeceğim Aziz Yıldırım denen adamın kölesi olması. Bu yetiyorsa, Fener'de antrenör olmaya gerek yok.

O GOLLERİ BAŞKASI ATAMAZ

3- UĞUR KARAKULLUKÇU: Quaresma'nın iki golü de birbirinden güzeldi. Fakat zaman zaman performansıyla eleştiri de toplayabilen birisi Portekizli. Siz Quaresma'nın gollerini ve performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?



HINCAL ULUÇ: Quaresma dünya çapında bir adam. Quaresma, Beşiktaş'ta keyifle izlediğim Türk futbolunda keyifle seyrettiğim ender adamlardan biri. En kötü olduğu maçtan sonra bile 90 dakika aklımda kalan sahneleri gözümü kapayıp düşünüyorum, Quaresma'nın en az bir hareketi var. Herif büyük adam çünkü. Amma velakin Şenol hoca, Quaresma'yı sevmiyor. Sevmiyor... Gerçek büyük olamayan yıldız futbolcu antipatisi dünyanın her yerinde var. Sadece bizde değil. Quaresma'yı en iyi oynadığı maçlarda Şenol hoca kenara alırdı ve çıldırtırdı. Bu sefer alnından öpmüş. Ne yapacak maçı ona hediye eden adam. Beşiktaş'ta değil. Türkiye'de başkası o iki golü atsın bakayım. Bana de ki "Şu atar Hıncal abi." Ya... O adamı işte böyle alnından öpersin Şenol hoca. Ama o iki golden evvel alnından öpeceğine işin başına geldiğin günden beri adamı kucaklasan… Yıldız futbolcunun kaprisi olur arkadaş. Sıradan futbolcu kapris yapamaz. Kapris yaptığı zaman kapının önünde bulacağını bilir kendisini. Onun için sıradan futbolcu teknik direktörün kölesidir. Yıldız futbolcu kapris yapabilir ancak... Ve marifet o adamı kaprisleriyle kazanmak, oynatmak, yararlanmak. Yöneticilik o, dünyanın her mesleğinde yöneticilik o…