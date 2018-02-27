Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın cezaları belli oldu

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "sportmenliğe aykırı açıklama" yaptıkları gerekçesiyle 50'şer bin TL para cezası verdi.
İşte PFDK'nın açıklaması:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.02.2018 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir"