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ve 'ın cezaları belli oldu

(), ile 'a 50'şer bin TL para cezası verdi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 16:11
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın cezaları belli oldu

, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "sportmenliğe aykırı açıklama" yaptıkları gerekçesiyle 50'şer bin TL para cezası verdi.

İşte PFDK'nın açıklaması:

"'nun 27.02.2018 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu 'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu 'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir"

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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın cezaları belli oldu
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